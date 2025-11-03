刷錯20年！專家揭刷牙4地雷 「此時」漱口超NG
刷牙是我們每天都必須做的事之一，早上起床要刷牙，晚上睡覺前也會刷牙，一般而言，大家都是擠了牙膏將牙齒徹底刷淨後，就會用清水漱口，不過，近日卻有英國牙科專家揭密潔牙的「4大地雷」，其中就包括「刷完牙後不能漱口。」
英國伯明翰大學牙科學院的夏爾瑪醫生（Dr Praveen Sharma）日前在BBC節目《What's Up Docs》上表示，就算再努力刷牙，如果方法不對也是徒勞無功，他並點出4個最常見的刷牙雷區，提醒大家要特別留意。
1「認真刷一次」勝過「隨便刷兩次」
夏爾瑪醫生指出，若是時間緊迫，與其隨便刷一下，不如在睡前徹底清潔一遍，並搭配使用牙線。刷牙時應以畫圓方式，輕刷每顆牙齒的內、外側及咬合面，尤其是牙齒和牙齦交界處，因為這是最容易殘留汙垢的區域。另外，刷牙時要注意刷毛的觸感，避免邊滑手機邊刷。
2.吃早餐前刷牙比飯後好
不少人都是進食完才潔牙，夏爾瑪醫生表示，食物與飲料（特別是果汁、咖啡）的酸性會暫時軟化牙齒琺瑯質，如果馬上刷牙，反而容易磨損。若是習慣飯後刷牙，可先用清水漱口，並等待至少等30分鐘再刷。
3.刷牙完別漱口
大多數人都習慣刷完牙後就用清水把泡沫漱乾淨，但其實這會把牙膏中高濃度的氟化物沖掉。夏爾瑪醫生建議，「只要將多餘牙膏吐掉就好，無須再漱口！」這樣才能留下少許氟化物，保護牙齒、預防蛀牙。
4.昂貴牙膏不一定比較好
市面上牙膏種類琳瑯滿目，從美白、敏感性牙膏到強化琺瑯質等都應有盡有，不過，夏爾瑪醫生認為，只要是含氟的牙膏，任何牌子都可以！他直言「氟化物可強化琺瑯質、避免蛀牙，才是護牙關鍵。」
更多鏡報報導
吹太大了？台灣1景點「外國遊客必去」 網狂讚：起霧時真的超仙！
台灣人、中國人難分辨？前韓國免稅店員曝「4特徵」：分得出來
LINE、FB「這功能」全部關掉！她曝真實用意 一票網贊同
其他人也在看
《讀者》雜誌11月號新聞焦點 技術的溢出效應
「技術的溢出效應」，大陸在高鐵、機器人、新能源汽車的發展領先全球，這是因為技術溢出效應所致。作者認為，製造業底盤愈大，可溢出的技術就會愈多，實現新突破的可能性就越大，不僅推動本產業的發展，還擴散到了其他產業。例如高鐵的多項技術擴及到電動車就是一個典型的例子。工商時報 ・ 4 小時前
韓流經濟效應！文化軟實力變現成經濟產值 藝人影響力新型態
韓國流行音樂在全球掀起熱潮，不僅吸引粉絲追隨，更為演出地區帶來顯著的經濟效益。以BLACKPINK韓團在高雄的演唱會為例，短短一個周末吸引了12萬人潮，為當地創造約3億元觀光效益。除了住宿、交通、飲食等直接消費外，演唱會還帶動了台灣品牌曝光的商機。專家指出，疫後時代的演唱會經濟受到各城市高度關注，藝人與城市的連結已成為行銷城市的重要策略，透過文化藝術串起的影響力，已超越國家、語言、種族和文化的界限。TVBS新聞網 ・ 7 小時前
中鋼核心產品取得認證聲明書 展現綠色轉型決心
中鋼為迎合產品環境資訊揭露趨勢，於2022年完成23項鋼品「碳足跡」盤查報告書，展現中鋼接軌國際綠色供應鏈及綠色轉型的決心。品觀點 ・ 7 小時前
台中廚餘改焚化 南投「化整為零」
非洲豬瘟造成廚餘去化管道受限，為避免民怨，台中市已全面禁廚餘進掩埋場，改送焚化爐，桃園市因焚化、再利用管道有餘裕，掩埋場...聯合新聞網 ・ 1 小時前
中央疫調：非洲豬瘟僅在台中案場 廚餘疑禍首
中央非洲豬瘟災害應變中心昨公布最新疫情調查結果，確認僅發生於台中市一處養豬場，目前全國未見其他擴散跡象，推論病毒最可能來...聯合新聞網 ・ 1 小時前
2025必比登推薦巷弄排隊美食！當歸羊肉湯可續湯超佛心，配碗黑金滷肉飯超滿足
板橋知名的排隊小吃，於2023年搬到巷弄內的大碗公當歸羊肉，沒有因此而人潮減少，用餐時段依舊大排長龍，2025年新入選米其林必比登推薦，讓聞風而至的新舊顧客更多了，想來朝聖最好避開尖峰用餐時間。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 7 小時前
習近平不斷清洗解放軍高層對未來攻台戰爭影響巨大
戰略風格／世界特種部隊與軍武資料庫主筆鏡報 ・ 1 小時前
台南57年「四神湯」改賣雞肉碗粿 消費者嘆：被迫賣「盧媽媽創意菜」
非洲豬瘟禁令延長到11月6日中午，台南許多小吃因常用活體豬，部分店家在這次台中防疫破口深受其害，其中經營57年的「鎮傳四神湯」掛上紅布條改賣雞肉碗粿，消費者嘆，台南小吃被迫改賣「盧媽媽創意菜」。依台南的飲食史，台南武廟過去曾有小吃攤聚集，台南著名、約1980年創業的清珍鴨肉羹，還有約1977年創業的自由時報 ・ 2 小時前
說謊成性？黃明志控「救護車遲到1小時」 馬國衛生部：26分鐘抵達
「護理系女神」謝侑芯日前赴馬來西亞工作，卻不幸傳出在飯店猝逝，死因疑點重重。警方指出，黃明志當時也在現場，雖他否認吸毒，但尿檢顯示對4毒品呈陽性反應。而日前他指控救護車遲到將近1小時，但馬國衛生部隨即駁斥此說法，強調救護車在26分鐘內就抵達現場施救。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前
護理師曝王子陪粿粿看診內幕！傻眼喊：我們不是出氣筒，性別趴洩端倪
近日一名護理師也在Threads上發文，曾遇到王子陪同粿粿看診，更曝光對兩人的印象直呼傻眼。造咖 ・ 20 小時前
43歲存到2千萬退休，60歲才發現錢不夠用！他從民生社區搬到淡水嘆：退休開銷比想像多
原本以為是一段美好的提早退休故事，結局卻不是這樣，讓人心頭一驚。司機大哥快60歲了，以前是開公司，做國際貿易的。我笑著說：「原來是假日無聊出來跑車的老闆，您退休出來晃晃嗎？」 司機大哥說：「退休？我43歲那年就退休了。以前很忙，一年總有半年以上的時間在國外飛來飛去。我搭飛機應該超過1千次，老天保佑，沒有坐到飛機掉下來的。那時候我賺到身上有2400萬，覺得夠了，就收手了，也沒有繼續工作。」Yahoo奇摩房地產 ・ 1 天前
馬斯克大膽預言！5年內手機、App全面消失
[NOWnews今日新聞]美國億萬富豪馬斯克（ElonMusk）近年將他個人的企業焦點轉到AI，近日馬斯克針對AI發展做出大膽預測，認為未來5～6年內，智慧型手機與應用程式（App）都會被AI取代，手...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前
世界大賽史上最狂G7！冠軍機率9度劇烈變動 創歷史紀錄
2025年世界大賽第七戰成為棒球史上最瘋狂的比賽之一。洛杉磯道奇與多倫多藍鳥激戰至延長賽才分出勝負，這是大聯盟史上僅第三次出現「冠軍戰決勝場進入延長局」的情況。最終，道奇以一記罕見的雙殺守備結束比賽，奪下隊史第二連霸，也讓這場大戰注定被載入史冊。鏡報 ・ 19 小時前
粿王「美國行」最新鐵證曝光！他「1舉動」藏不住
娛樂中心／江姿儀報導男星范姜彥豐日前指控粿粿與男星王子（邱勝翊）有不正當男女關係，王子發文道歉認了「（與粿粿）超過了朋友間應有的界線」，1日粿粿回應時也認了「與王子有踰矩行為」。兩人過去出遊、貼文的甜蜜對話也被網友們挖出，其中粿粿與王子「美國行」，竟被網友直擊，2人同遊鐵證曝光。民視 ・ 21 小時前
LaLaport、新光三越都輸它！台北最強百貨公司排名，冠軍食物美味、外國人必逛
台北向來是全台最具代表性的時尚購物重鎮，無論是想和親朋好友逛街、看電影，還是想要一個人享受寧靜的午茶時光，台北各大商城都能滿足不同客群的需求。《網路溫度計DailyView》本次透過輿情分析軟體《KE食尚玩家 ・ 4 天前
粿粿自白"買網軍洗文"被抓包 網諷:花千元省千萬
生活中心／綜合報導 藝人粿粿與王子邱勝翊得婚外情風波持續延燒。昨天（1日）粿粿PO影片坦承和王子出現逾矩行為，但卻反控老公范姜彥豐向他追討鉅額離婚費。隨後社群平台竟然出現大量網軍發文附和粿粿，不只發文內容一模一樣，甚至爆出一篇文1000元的價碼，再度遭到網友炎上。另外，由於負面輿論不斷，今年初粿王二人共同合作的品牌，也緊急進行切割。民視 ・ 1 天前
王子「偷吃粿粿」毀形象...網湧他5年前「顧粿」片朝聖 驚嘆：時空旅人
范姜彥豐跟粿粿近來婚變消息頻傳，沒想到日前他無預警開撕女方婚內出軌，對象還是男星王子，對此，王子也在第一時間道歉，認了「超過朋友應有的界線」，不過他強調自己並不是破壞家庭關係的人，事件至今仍不斷延燒，然而網紅「RJ廉傑克曼」（阿傑）5年前在台語小教室中解釋「顧粿」意思的影片，如今也因為粿粿跟王子事件，引來大批網友朝聖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
不滿鄭麗文新任黨主席「話太多」黨內開砲不忍了 蔡正元猛轟：嘴巴那麼大幹什麼
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導曾任立委以及名嘴的新任國民黨主席鄭麗文近來仍不改大砲風格，對國防預算、黨內總統人選等重大時事與黨內事務仍大鳴大放評...FTNN新聞網 ・ 1 天前
擅闖豬場清消！台中嚴懲動保處人員 醫嗆「再騙啊」：還是禮拜天誰信？
台中非洲豬瘟疫情進入關鍵階段，原定11月7日可望解除豬隻的禁宰禁運令，不過農業部長陳駿季昨（2）日下午在記者會指出，中市府卻在未和中央應變中心告知的情形下，擅自前去案場清消，斥責「作為魯莽」。台中市政府坦言是動保處人員誤解指令所致，將嚴懲相關人員。對此，杜承哲醫師就發文怒轟台中市政府，質疑昨日是禮拜天，竟然有員工「自己進去消毒」不合理。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
王子偷吃粿粿毀形象！9月演唱會片段被酸爆「不要忘記人家有老公」
粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子（邱勝翊）和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」衝擊形象事業，過往社群貼文也被放大檢視。就有網友翻出9月在臉書分享的演唱會片段開酸：「忘詞還好，不要忘記當兵，不要忘記人家有老公」。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前