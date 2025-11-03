刷錯20年！專家揭刷牙4地雷 「此時」漱口超NG

近日有英國牙科專家揭密潔牙的「4大地雷」，其中包括「刷完牙後不能漱口。」圖／翻攝自pixabay

刷牙是我們每天都必須做的事之一，早上起床要刷牙，晚上睡覺前也會刷牙，一般而言，大家都是擠了牙膏將牙齒徹底刷淨後，就會用清水漱口，不過，近日卻有英國牙科專家揭密潔牙的「4大地雷」，其中就包括「刷完牙後不能漱口。」

英國伯明翰大學牙科學院的夏爾瑪醫生（Dr Praveen Sharma）日前在BBC節目《What's Up Docs》上表示，就算再努力刷牙，如果方法不對也是徒勞無功，他並點出4個最常見的刷牙雷區，提醒大家要特別留意。

1「認真刷一次」勝過「隨便刷兩次」

夏爾瑪醫生指出，若是時間緊迫，與其隨便刷一下，不如在睡前徹底清潔一遍，並搭配使用牙線。刷牙時應以畫圓方式，輕刷每顆牙齒的內、外側及咬合面，尤其是牙齒和牙齦交界處，因為這是最容易殘留汙垢的區域。另外，刷牙時要注意刷毛的觸感，避免邊滑手機邊刷。

2.吃早餐前刷牙比飯後好

不少人都是進食完才潔牙，夏爾瑪醫生表示，食物與飲料（特別是果汁、咖啡）的酸性會暫時軟化牙齒琺瑯質，如果馬上刷牙，反而容易磨損。若是習慣飯後刷牙，可先用清水漱口，並等待至少等30分鐘再刷。

3.刷牙完別漱口

大多數人都習慣刷完牙後就用清水把泡沫漱乾淨，但其實這會把牙膏中高濃度的氟化物沖掉。夏爾瑪醫生建議，「只要將多餘牙膏吐掉就好，無須再漱口！」這樣才能留下少許氟化物，保護牙齒、預防蛀牙。

4.昂貴牙膏不一定比較好

市面上牙膏種類琳瑯滿目，從美白、敏感性牙膏到強化琺瑯質等都應有盡有，不過，夏爾瑪醫生認為，只要是含氟的牙膏，任何牌子都可以！他直言「氟化物可強化琺瑯質、避免蛀牙，才是護牙關鍵。」

