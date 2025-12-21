刷馬桶用漂白劑錯了 家事達人：反而越刷越髒

日本家事達人分享，使用鹼性漂白劑清潔馬桶，恐導致馬桶的防汙塗層遭腐蝕，未來會越來越容易卡垢。（圖：shutterstock／達志）

為了讓廁所保持乾淨，不少人會搭配漂白劑來進行清潔，但家事達人表示，馬桶上有一層防汙塗層，一般鹼性的漂白劑很可能會將這層保護膜破壞掉，導致汙垢更容易附著，建議選用中性清潔劑，或檸檬酸等天然酸性物質，並提醒清潔時一定要保持通風，避免吸入過多有毒氣體。

日媒《grape》報導，有家事達人分享清潔廁所時要注意的事項，首先是絕對不能直接噴灑一般漂白劑，因為馬桶上的防汙特殊塗層，會被鹼性的漂白水給腐蝕掉，長期使用或使用強效型、高濃度的漂白水，將導致馬桶失去光澤、容易卡垢，若有清潔需求，最好選購中性清潔劑，或使用檸檬酸之類的天然酸性清潔法。

除了清潔馬桶外，清潔浴室時用力刷洗也是非常NG的行為，因為此舉恐破壞磁磚、水槽、馬桶或浴缸，清潔前應該先將清潔劑均勻塗抹在馬桶表面，待汙垢脫落、浮起後，只要輕柔地用水沖洗，就能完成清潔。

此外，部分清潔劑揮發時，可能產生對人體有害的氣體，因此在清潔廁所時，最好保持環境通風，建議戴上口罩避免吸入過多不良氣體，清潔劑也不要存放太久，打開後就盡快使用完畢，才能有效、又安全地保持廁所清潔。

