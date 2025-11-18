刷「敬老卡」加10秒過馬路 竹市新號誌效果惹議

新竹市中央路與文化街口借鏡新加坡，設置了敬老愛心號誌。（圖／東森新聞）





新竹市中央路與文化街口借鏡新加坡，設置了「敬老愛心號誌」。只要在感應器上嗶敬老卡或愛心卡，行人綠燈秒數會增加10秒，有更充裕時間過馬路。但不少民眾覺得似乎沒有太大幫助，不過有不少網友認為，與其設置這個裝置，還不如直接使用原有的延長按鈕。

綠燈起步，汽機車紛紛往前衝，不過這個路口可不一般。一旁人行道上的行人號誌，裝設白色刷卡感應器，只要民眾使用敬老卡、愛心卡，就可以在下次行人綠燈時延長10秒，讓長者或行動不便的民眾，有更充裕的時間從從容容過馬路。

這裡是新竹市的中央路與文化街口，借鏡新加坡經驗，考量到周遭有診所等醫療場所，有不少長者或行動不便者出入，選在這裡啟用敬老愛心號誌。民眾：「我想時間有足夠，不要去麻煩別人，不知道有這樣的事情啦，都沒有試過。」

民眾：「我覺得是不錯啦，增加10秒可以讓老人家可以過得比較多時間，也不會在路上卡住，然後被車流這樣子影響到。」

只不過路過的長者，大多表示根本不知道有這項裝置可以使用。而市府臉書上，網友們看法兩極，有人認為該路口不大，大路口比較需要延長秒數；也有人認為過個馬路還要找卡片，相當不方便，不如直接用延長按鈕比較便民。但市府就怕非真正有需求者一直按一直按。新竹市政府交通處副處長林俊源：「為避免一般民眾頻繁觸碰號誌，同時兼顧周邊車流順暢，目前敬老愛心號誌只提供真正有需要的高齡者以及身心障礙民眾來感應。」

想擺脫行人地獄的惡名，借鏡他國經驗改善，但改變無法一蹴可幾，還需要長時間的檢視與調整，才能更加完善。

