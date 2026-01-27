刷LINE Pay載具從沒中過獎！他1年後發現做錯一步驟 自嘆「我是呆瓜」

有網友卻發現，自己先前輸入LINE Pay電子發票載具時竟然打錯了一個字母。（示意圖，本刊資料照）

近日統一發票114年11、12月期最後一期中獎號碼揭曉，但有網友卻發現，自己先前輸入LINE Pay電子發票載具時竟然打錯了一個字母，讓他直呼「難怪我這一年都沒有中過獎」。

為什麼1年都未中獎？ 竟是輸錯字母

一名網友在社群平台Threads發文分享，他使用了一年的Line Pay 載具，才發現自己將載具條碼的「P」誤輸成「Q」，直呼「難怪這一年都沒有中過獎」，並提醒大家務必檢查載具設定，以免重蹈覆轍，自嘲表示「Line Pay完全沒防呆，而我就是那個呆瓜」。

官方教學 避免使用手機自動填入

LINE官方的教學中也提醒，使用LINE Pay電子發票手機條碼載具前，需先到財政部電子發票整合服務平台申請專屬載具條碼，完成後再手動輸入至LINE Pay中；LINE官方特別強調，避免使用手機自動填入功能，否則可能造成資料錯誤無法順利設定，錯失中獎機會。

此外，有網友建議，獲得自己的載具條碼後可直接複製貼上，降低手動輸入錯誤的風險。

