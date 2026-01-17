券商主管交流群組︰中官媒嗆台美關稅要倒過來解讀
〔記者高嘉和／台北報導〕台美關稅談判，台灣取得兩大突破，除對等關稅15%且不疊加，是美國逆差國中最低稅率外，美國若課徵232條款關稅時，也承諾給台灣「最優惠待遇」。卻被台灣在野黨狂酸是5000億美元換取降稅15%，與中國官媒宣傳的「對台經濟榨取」與「掏空」，是一搭一唱；某券商高管交流群組內大罵這就是「裡應外合」惡意誤導台灣人，得要倒過來解讀。
這些券商分析部門主管交流結論是，台美協議可確立台灣主權地位與鞏固台積電AI霸權的雙重戰略紅利。所謂「鉅額成本」中，半數來自企業原已規劃的自主投資，另一半是風險極低的信貸保證，並不像日韓協議般受制於美方分潤要求。更關鍵的是，台積電透過加碼美國佈局，將在當地建立結合製造與先進封裝的AI生態系「實體入口」，進一步確保競爭對手難以撼動其在高端算力供應鏈中的獨佔優勢
群組交流內容節錄如下︰
1.很多人都說台灣要付出5000億美元的成本，但其實是2500億美元是半導體產業自主投資的金額，2500億是信保(信保大概只需要撥出250億美元的預算當作利息補貼，而且不一定會用到)。
2.2500億美元半導體「新增」投資，包含台積電現在已經承諾的1650億美元，此外環球晶、鴻海、緯創、英業達、和碩、台達電等公司都有規劃增加美國投資，是以實際上目前已經有規劃的投資大概規模就很接近2500億美元。
3.即便沒有這個關稅協議，台積電增加美國投資都符合台積電的利益，因為客戶7成在美國，而且近年來美國市場需求增加很多。
4.這個協議比起日本跟韓國好很多，因為日韓都必須跟美國組成投資委員會，決定哪些對美國投資是符合美國利益，而且美國還有指定的分潤，但這次全部都是台灣企業自主決定，該怎麼投、怎麼蓋都是由廠商自己決定。
5.信貸保證很可能最後都花不到錢，以前信貸保證主要是用在國內中小企業，但為什麼這次對美投資需要，那是因為台灣廠商在美國開辦企業的時候，很難取得美國當地銀行的貸款，但如果有了政府保證，其實很容易取得美國當地貸款，其實這對於穩定外匯市場幫助很大，台灣廠商就不需要從台灣貸款匯款到美國，造成外匯市場波動加大。但因為會投資美國的企業，通常都有規模，因此這個信保其實風險很低。
美國政府內談判 台灣主權獨立
而最重要最重要的一件事情，台美貿易協議都是在「美國政府內」談判，這本質上等同於美國承認台灣是個「主權獨立」的國家，這對台灣地位有很大的幫助。
另外，台積電持續加碼美國擴廠，表面上是地緣政治下的供應鏈在地化，但更深層的意義在於這反而有助於台積電鞏固其在AI供應鏈的獨佔地位。原因是AI加速器的交付型態已經從單顆晶片升級為系統級封裝──也就是先進邏輯晶片必須與HBM高頻寬記憶體透過2.5D/3D方式整合，才能形成真正可出貨、可部署的算力模組。
HBM本身由記憶體廠供應，但把HBM與GPU/ASIC整合成一套可量產、可交付的封裝系統，關鍵在先進封裝能力與產能，而這正是台積電的核心優勢。當台積電把先進製程、先進封裝與研發能力在美國形成更完整的產能配置，美國本土的雲端與國防等高敏感客戶，將更傾向在同一個供應鏈體系內完成「晶圓製造→封裝整合→量產交付」。
台積不只供應晶片 AI生態系實體入口
換言之，台積電不只是供應晶片，而是在美國市場建立AI生態系的「實體入口」：其他設計公司無論做GPU或 ASIC，最終要進入美國高端算力供應鏈，仍高度仰賴台積電的製造與封裝交付節點。這也使競爭者即便在製程上追趕，若缺乏同等規模的先進封裝與交付能力，仍難以實質分流台積電的關鍵訂單。
更多自由時報報導
多家韓媒關注台美關稅 憂衝擊半導體業
真的比南韓好！台灣成全球首國享232關稅優惠 韓媒嚇瘋了
藍白紅全抓狂！林修民：台美關稅協商最大輸家是中國
美股收盤》市場憂地緣政治風險加劇！道瓊跌83點 台積電ADR收紅
其他人也在看
韓國瑜揭政府一大問題：台灣驕傲不只台積電 舉一例全場笑了
立法院長韓國瑜16日在雲林好禮「揪柑心」雲林縣農產推廣記者會致詞時，點出賴清德政府有一個問題，就是太多注意力都在台積電，但台灣還有許多驕傲。接著他舉例值得驕傲的產業，當他提到「包括我禿頭戴的假髮」時，現場立刻出現爆笑聲。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 90
台南變天了？吳子嘉揭陳亭妃終局 立委補選驚爆林飛帆大戰「他」
民進黨台南市長初選民調出爐，2026選舉將由陳亭妃對上國民黨的謝龍介。媒體人吳子嘉昨分析選情，斷言陳亭妃應該會選上，接下來的立委補選大戰，他認為會由國安會副秘書長林飛帆對上無黨籍前台南市議長郭信良，若無意外應是郭贏。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 44
台灣夜市小吃很危險！醫示警「３類食物」盡量別吃：它被列為第一類致癌物
台灣美食文化豐富多元，從夜市小吃到手搖飲料，各式各樣的選擇滿足了民眾的味蕾需求。然而，在享受美食的同時，健康風險也悄然而至。減重專科醫師陳威龍分享，醫師們從不碰觸３大類食物，包括油炸食物、含糖飲料及加食尚玩家 ・ 1 天前 ・ 131
香港金像獎悄悄取消「最佳亞洲華語電影」 台灣連霸紀錄被迫中斷⋯官方僅回三個字
香港電影金像獎日前展開首輪投票，然而公布的參選名單與規則卻在影壇投下震撼彈。除了多部話題港片如黃秋生主演的《不赦之罪》神祕失蹤外，官方更被發現無預警取消了設立多年的「最佳亞洲華語電影」獎項。這意味著包括台灣、中國大陸及星馬等地的優秀華語片，今年將集體缺席這場香江影壇盛事。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前 ・ 7
下週強烈冷氣團來襲！「2地區」又濕又冷 天氣粉專：先暖幾天再冷死你
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，本週末各地將出現短暫回暖，但下週確定會有強烈冷氣團來襲，而且是「濕冷型」，下週北部、東部皆濕冷有雨，中南部雖然不至於下雨，但也會轉為陰冷。「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提醒，雖然下週才會開始降溫，但北部、東部從週日就...CTWANT ・ 21 小時前 ・ 17
衝吃到飽「嗑10隻這海鮮」問會虧嗎 內行曝真相：吃2公斤再說
生活中心／徐詩詠報導吃到飽是不少台灣人常去的餐廳類型之一，一名網友透露，自己朋友在2026年首日就前往吃到飽餐廳用餐，且一口氣狂吃10隻天使紅蝦。該名友人表示，餐廳老闆看到後疑似「眼眶泛淚」，讓他好奇這樣的吃法，店家真的會虧本嗎？該貼文引發不少討論，也有內行人出面透露真相。民視 ・ 2 週前 ・ 47
張文決裂家人自我封閉 疑遭怒斥「廢材」成墜魔關鍵
去年12月19日在台北車站、捷運中山站製造隨機殺人案，造成3死11傷後墜樓身亡的27歲張文，檢方偵結認定為孤狼犯案。調查顯示，張文生長於高知識水準家庭，父親曾在他當志願役時怒罵「你就是個廢材」，這6個字疑似成為他徹底自我封閉、墜入魔道的導火線。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 234
川普被打臉！榨乾台積電陰謀夢碎 美專家揭關鍵：不可能任務
對於美國商務部長盧特尼克指出，川普總統任內目標要將台灣半導體產能4成轉移至美；美國半導體產業專家受訪表示，即便現在美國方面動能非常強勁，但這個目標難以實現，從現實條件來看，這是不可能的任務。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 62
曾把林書豪打到流血腦震盪 麥卡洛又把台將摔到整季報銷
曾經在球場出現危險動作而打傷林書豪的台啤永豐雲豹洋將麥卡洛（Chris McCullough）又闖禍，上週出戰台北台新戰神，比賽上半場快結束前，兩人在三分線附近卡位，麥卡洛為擺脫孫思堯的積極防守，竟把孫思堯狠摔在地，並且導致孫思堯的膝蓋韌帶斷裂，本季提前報銷，而聯盟今天公布懲處結果。太報 ・ 19 小時前 ・ 25
11歲女童大叫後猝逝！高大成分析死因：嚴重3天就致死
事發於1月10日中午，女童與父親駕車外出，途經太平區一處加油站時，父親停車加油，女童則獨自前往對街購買包子。返車後不久，她突然大喊一聲便失去意識，家屬見狀立刻將她送醫。然而送達醫院時，女童幾乎已無生命跡象，院方隨即啟動葉克膜急救，但仍於12日宣告不治。醫療團隊...CTWANT ・ 1 天前 ・ 53
冷的時間變長了！「急凍剩個位數」最低溫時間曝
冷的時間變長了！「急凍剩個位數」最低溫時間曝EBC東森新聞 ・ 16 小時前 ・ 1
玖壹壹春風擦撞賓士 車主1舉動暖到他：好人一生平安
本土天團玖壹壹成員春風在社群發文，表示自己擦撞到一輛賓士車，由於對方體諒他趕時間工作而未報警處理，事後他主動發文尋找車主，堅持要負責修車費用，誠懇態度獲得網友大讚。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 12
稱對岸只打台北、打賴清德！陳玉珍「我本就不是台灣人」她爆美智庫嚇壞
國民黨立委陳玉珍強推法案，反紫光奇遊團成員許美華指出，美國智庫友人拜訪陳玉珍，想了解她對兩岸關係的看法，沒想到陳玉珍說，「她不擔心中共打過來，因為中共討厭台獨、討厭賴清德，對岸只會打台北打賴清德，不會打金門」，還直言「我是福建人，我本來就不是台灣人」，令人傻眼。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 662
傳「停賣蛋撻」網友罵翻！ 肯德基揭真相：我認輸...
台灣肯德基最暢銷的餐點原味葡式蛋撻深獲民眾喜愛，未料業者昨（15日）突然公告，聲稱賣了28年的經典原味蛋撻即將正式走入歷史，讓許多網友傻眼，有些人直呼不能接受，有些人則是反感這樣的負面行銷方式。肯德基今（16日）上午正式說明，證實了所謂停賣蛋撻的背後原因。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 10
薑放太久發芽吃了會中毒？食藥署公布正解 點名「1情況」要當心
買了新鮮食材回家，如果放了一段時間沒有煮，不是發霉爛掉，就是開始發芽了。如果不小心把薑放太久長出新芽，傳言吃了之後可能會中毒，這種說法正確嗎？對此，食藥署解答了。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 7
陳亭妃初選勝出打臉賴清德？郭正亮揭民進黨算盤：謝龍介會難選很多
民進黨2026台南市長初選民調結果今（15）日正式出爐，最終由立委陳亭妃以平均60.8557% 的支持度，擊敗立委林俊憲的58.1630%，將代表民進黨角逐下屆台南市長。對此，前立委郭正亮在節目《大新聞大爆卦》表示，陳亭妃在初選出線也意味著國民黨立委謝龍介難選了，因為林俊憲的票不會跑，而陳亭妃的票比較容易有移動。民進黨台南市長初選最終由陳亭妃勝出，原先外界......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 98
經典賽》中華隊陳傑憲笑談上廁所時接下隊長任務 使命感讓他全力以赴
2026年第六屆世界棒球經典賽將於3月點燃戰火，中華隊今（15日）公布32人集訓名單，同時確定由陳傑憲續任隊長。談到再次接下隊長一職的過程，陳傑憲笑稱過程相當尷尬，透露這份使命感其實是在上廁所時完成。Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前 ・ 13
CPB》曹錦輝賽前幫球隊餵球！ 最快17日對決「神全」林益全
中國棒球城市聯賽（CPB)16日由上海正大龍出戰福州海俠，賽前台灣球員曹錦輝幫助隊友餵球，而他最快有機會在17日比賽登板出戰上海正大龍台灣球員林益全。TSNA ・ 1 小時前 ・ 3
市值追3兆鴻海緊張了！它被外資點讚目標價1600元 台股30千金追兵連連「這2檔」最有望
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導台股加權指數今（16）日收31,408.70點，不僅盤中30檔千金股齊到位，包含華城（1519）、致茂（2360）、昇達科（3491）等個股...FTNN新聞網 ・ 14 小時前 ・ 3
下週變天急降溫！專家示警「整天都冷」最冷時段曝光
下週變天急降溫！專家示警「整天都冷」最冷時段曝光EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言