券商公會理事長影音遭仿造 籲民眾勿受騙

券商公會理事長陳俊宏影音遭仿造，該影片為不法集團利用深偽技術仿造之詐騙影片截圖。

▲券商公會理事長陳俊宏影音遭仿造，該影片為不法集團利用深偽技術仿造之詐騙影片截圖。

券商公會表示，近日發現有不法集團利用深偽（Deepfake）技術仿造券商公會理事長陳俊宏聲音與影像，以所謂「高頻交易系統」為核心的「幸福財富通」，標榜能精準追蹤資金流向、即時捕捉主力動向等話術詐騙民眾。

券商公會強調，此為不法集團誘騙民眾加入非法群組、騙取資金之詐騙陷阱，在此呼籲民眾務必提高警覺，維護自身權益保障財產安全，避免成為詐騙的受害者。券商公會並提醒民眾，如有任何投資詐騙疑慮，請電洽證券期貨反詐騙諮詢專線（02）2737-3434或警政署反詐騙專線165檢舉。