券商攜手創世與在地廠商 推動「1+1做愛心」募資計畫

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為響應企業社會責任並實際支持弱勢照護服務，康和證券攜手創世基金會與芊柔共同推動「1+1做愛心」公益募資計畫，號召大眾一同參與植物人尿布募集行動，透過實際物資援助，減輕植物人家庭長期照護壓力，讓更多需要幫助的家庭感受到社會溫暖。(見圖)

創世基金會今(九)日說明，該基金會長期投入植物人安養照護與到宅服務，陪伴無數植物人家庭走過艱辛照護歷程，其中，尿布更是植物人每日不可或缺的重要民生用品，不僅關係到基本生活品質，更是維護尊嚴與健康照護的重要支持；然而，長期龐大的消耗需求，也讓許多照護家庭承受沉重經濟負擔。

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這次公益活動由康和證券結合企業資源與公益平台，攜手芊柔品牌共同發起「讓愛『芊』里，『布』滿溫柔」愛心募集行動，希望透過企業拋磚引玉，喚起更多社會大眾關注植物人照護議題；民眾每捐贈一份尿布物資，都是對植物人最直接且實際的支持，也能協助照護者減輕壓力，讓愛與關懷持續延伸。

康和證券表示，企業除了追求穩健經營，更應善盡社會責任，透過公益行動回饋社會；這次參與公益募資計畫，不只是提供資源支持，更希望凝聚社會善的力量，讓更多人理解植物人家庭長照需求，共同打造更有溫度的社會。

創世基金會強調，植物人照護是一條漫長且不容易的路，感謝康和證券與芊柔共同投入公益行列，透過企業與民間力量攜手合作，能為更多弱勢家庭帶來實質幫助與希望。愛心專線○七-二六一二八六一分機九芊里小組。