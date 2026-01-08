一券在手漫遊府城 2026「臺南古蹟漫遊券」本周六開賣

記者高婕/高雄報導

年年熱賣、深受民眾喜愛的「臺南古蹟漫遊券」，將於1月10日（本週六）正式開賣！臺南市政府文化局推出結合安平古堡、赤嵌樓、安平樹屋及億載金城4大經典古蹟套票方案，古蹟門票使用無期限，民眾只要150元即可暢遊經典古蹟「4選2」，加碼6大熱門景點入場優惠，讓臺南旅遊更輕鬆。

臺南市文化局推出結合安平古堡、赤嵌樓、安平樹屋及億載金城4大經典古蹟套票方案，古蹟門票使用無期限。(圖/台南文化局提供)

文化局表示，為迎接農曆新年，特別串連各經典景點，推出新版「臺南古蹟漫遊券」！票券設計以線性手法勾勒古蹟輪廓，將經典古蹟意象內斂融入文字設計，呼應古蹟與城市生活密不可分的關係，並以摩登風格傳達對城市古蹟的認同與傳承。套票不僅節省購票與排隊時間，更兼顧彈性使用，讓遊客不必擔心期限壓力，一券在手、隨行隨逛。

民眾只要150元即可暢遊經典古蹟「4選2」，加碼6大熱門景點入場優惠。(圖/台南文化局提供)

文化局進一步指出，本次套票所涵蓋的四大古蹟，各具歷史風貌與文化意義。「安平古堡」見證大航海時代臺灣與世界接軌的起點，以及不同時代的歷史層疊；「赤嵌樓」融合荷蘭、清領及漢人信仰文化，紅瓦樓閣與古碑文物交織出府城歷史縮影；「安平樹屋」由舊倉庫與百年榕樹共生而成，展現自然與人文共存的獨特景觀；「億載金城」則為清代重要海防要塞，完整保留城門、護城河與砲臺配置，呈現近代軍事防禦智慧。四大古蹟橫跨不同歷史時期，從海洋貿易、城市發展到防禦建設，完整勾勒臺南作為臺灣歷史

核心城市的深厚底蘊。

此外，憑券於今(115)年8月31日前，還可至保存文化記憶的「國立臺灣歷史博物館」、宛如臺版亞馬遜的「四草綠色隧道」、全臺首學「臺南孔子廟」、軍事迷必去的「安平定情碼頭德陽艦園區」、收羅大航海時代記憶的「安平航海城」、鼓動工業遺產靈魂的「十鼓文創園區」等6大景點，享有購買全票5至95折不等優惠。多元豐富的景點類型，展現臺南深厚而多樣的文化魅力，邀請民眾親近歷史、深入探索。

「2026臺南古蹟漫遊券」自本周六起發售，限期販售至今(115)年8月31日，僅於聯合發行的4處古蹟景點售票口獨家開賣。古蹟慢遊券使用無限期，一次來臺南逛不完，下次來還可以出示漫遊券繼續玩，超級貼心！古蹟漫遊券兼具紀念與收藏價值，記錄著旅人專屬的府城回憶，文化局也歡迎市民踴躍選購，做為臺南人發送給遠方友人的另類「邀請函」。