刺到釘子？冬天開車這個「燈」突亮嚇壞駕駛 修車師傅給答案

〔記者湯世名／彰化報導〕 這兩天氣溫驟降，有民眾開車途中發現胎壓燈突然亮起，以為輪胎刺到釘子，嚇得開車到保養廠，沒想到遇到一整排車輛都是來打胎壓，彰化市德發輪胎行老闆李國正說，這兩天有不少車輛儀表板胎壓燈亮起，紛紛進廠打胎壓，這是因為輪胎內部的空氣壓力熱漲冷縮，氣溫驟降、氣體變小時，胎壓就會降低而出現警示訊息，車主無須過度驚慌。

彰化市一名駕駛說，昨天早上他出門開車時氣溫不到20度，開車到一半儀表板突然跳出胎壓不足警示燈，他嚇了一跳，趕忙下車透過目視、手觸等方式檢視輪胎，感覺輪胎胎壓仍很飽滿，並未發現輪胎被鐵釘刺到或爆胎等狀況，讓他一頭霧水，途中車輛行駛平穩也沒有異聲，為保險起見趕緊開車到保養廠。

沒想到該名駕駛一進到保養廠，卻發現一整排車輛都是來打胎壓；有相同狀況的車主很多，以他去的保養廠為例，一個上午就有10多人來檢查輪胎並補充胎壓。

彰化市德發輪胎行老闆李國正說，車輛的胎壓警示，會因輪胎尺寸不同而有不同設定，以設定警示標準是30磅為例，一旦冬天氣溫降低，導致輪胎內的氣體冷縮，胎壓就會下降，若低於30磅車輛胎壓不足的警示燈就會亮起，但民眾無須過度驚慌，先下車檢視輪胎是否有明顯的釘子刺破或爆胎等異狀，若輪胎沒有明顯異狀，胎壓不足就極可能是熱漲冷縮所引起。通常輪胎上路後、胎溫回升，胎壓就會恢復正常。最好每2~3個月就回廠打胎壓。

冬天開車遇胎壓燈亮起不需過度驚慌，應與氣溫驟降有關。(記者湯世名攝)

