刺客出局！日本25歲美女高材生突喊「不選了」 國民民主黨證實：撤回參選

日本眾議院因為遭到首相解散，因此選舉將於2月8日投開票，在野黨國民民主黨日前宣布派出京都大學醫學院高材生、前模特兒「美女刺客」今井優里挑戰大阪第7選區，不過昨晚（1／26）突然在社群宣布中止參選。國民民主黨也證實此事，引發網友熱議。

年僅25歲的今井優里，是京都大學醫學部人類健康科學系畢業的高材生，由於外型出色，還曾當過模特兒，讓不少民眾眼睛為之一亮。今井優里宣布參選時，主打要讓負擔的世代走向挑戰的世代，大批年輕網友都喊支持。

不過，今井優里昨晚在社群平台X上發文表示，「經確認發現，我若繼續參選，恐怕會對業務相關人士造成困擾，因此決定中止此次參選，讓大家的期待與寶貴時間付諸流水深感抱歉」。

對此，國民民主黨也發文表示「26日接獲通知，今井優里因個人因素希望辭去參選資格，黨方已尊重本人意願，決定撤回其參選」。

