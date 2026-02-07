刺客現蹤 3新秀搶攻灘頭堡

前台中市研考會主委吳皇昇（穿白色背心者）積極爭取民眾黨提名台中市第八選區（北屯區）市議員。（馮惠宜攝）

陳信秀（右二）是目前民進黨第八選區（北屯區）登記參選市議員中最年輕的參選人。（馮惠宜攝）

民眾黨提名台中第六選區（西屯區）市議員參選人劉芩妤長期經營社群、擔任《民眾之聲》主持人不僅擁有高顏值，且辯才一流。（馮惠宜攝）

迎戰年底九合一選舉，台中市議員選戰「刺客」型參選人接連浮現。民眾黨與民進黨紛紛出現形象鮮明、具備高度話題性或扎實歷練的新人搶攻灘頭堡，其中被譽為「小草女神」的劉芩妤、曾任中市府高官的政策戰將吳皇昇，以及民進黨最年輕的新人陳信秀，這3位參選人的動向已成為地方政壇矚目焦點。

在民眾黨戰略布局中，長期經營社群、擔任《民眾之聲》主持人的「咪咪」劉芩妤，無疑是最具話題性的奇兵。劉芩妤不僅擁有高顏值，更因在政論節目中與名嘴激烈交鋒，展現自信與直言不諱的一面，成功打破外界質疑。劉芩妤已正式獲黨提名參選西屯區（六選區）市議員，她坦言西屯是藍綠激戰的「一級戰區」，但正因難選才更要挺身而出，除承襲前主席柯文哲理念外，更要協助民眾黨在台中市議會成立黨團，實現實質政經影響力。

另一位積極爭取民眾黨提名的刺客則是前台中市研考會主委吳皇昇，他曾在盧秀燕市長任內擔任新聞局長與研考會主委，並在新竹市政府擔任過行政處長，政治幕僚與政務官資歷極為完整；已在北屯區（八選區）住了20多年的他，此次選擇轉換跑道挑戰市議員，強調是基於對價值認同而主動爭取挑戰。

自許為「夜市之子」的他，最了解基層痛苦，面對北屯區席次增長帶來的激戰，吳皇昇以「大樹帶小草」姿態拜會地方，主打政策專業與即戰力，努力爭取獲民眾黨提名，讓白營可在地方議會再增席次。

而已完成民進黨黨內登記參選北屯區市議員的陳信秀，曾任交通部長陳世凱助理及立委林靜儀服務處主任，具備中央與地方雙重歷練，年僅29歲的他也是目前北屯區中有意參選者中年齡最輕新星。他強調北屯正處於「轉大人」黃金期，需要有經驗的年輕人解決交通與公設不足問題，目標是為綠營爭取北屯第3席議員。