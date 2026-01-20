刺探機密參數？沈伯洋揭中共滲透：要的是全方位資訊、對軍人心戰

民進黨立委沈伯洋。 圖：蕭依岑/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 據媒體報導，近期涉犯《國安法》案件相關內容指出，中共欲鎖定去年新成立的飛彈部隊，此外，中共也不僅吸收退將，更開始接觸基層的官兵，甚至是民間人士。對此，民進黨立委沈伯洋今（20）日表示，該案仍屬偵查中案件，外界評論應以檢調單位發布的新聞稿為準，但從過往案例可看出，中共蒐集資訊的目標，並不僅限於傳統認知中的「機密參數」。

沈伯洋指出，目前我國對於「機密事項」的定義相對嚴格，因此在實務上，有些資料未必被認定為機密，例如設備保養紀錄、關鍵基礎設施的輪班情形等；但若涉及武器系統參數，則毫無疑問屬於機密。他強調，對中共而言，真正想取得的是「全方位的資訊」，而非單一類型的高度機密資料。

廣告 廣告

他也舉例，過去中共曾試圖刺探外交部內部的八卦消息，表面上看似與機密毫無關聯，但實際上是為了進行政治操作與輿論運作。他也提到，像是立法院通訊錄、個人資料或隱私資訊，乍看之下並非關鍵情報，但在中共眼中，這些資料就是一張可用來進行「社交工程攻擊」的社交網絡圖譜。

沈伯洋認為，這類蒐集資訊的行為，最重要的目的之一，其實是對軍人進行心戰。他提到，外界有時會輕描淡寫地認為，只是要求拍攝一些象徵性影片，但真正的效果在於營造軍中「彼此不信任」的氛圍，讓官兵開始懷疑身邊的人是否也可能已被吸收。一旦在軍隊內部形成這種疑神疑鬼的狀態，作戰時將難以分辨敵我，這正是中共希望達成的心理效果。

針對媒體追問，是否顯示中共不再只鎖定退役將領，而是進一步接觸基層官兵甚至民間人士，沈伯洋回應，其實退休軍官從來就不是中共最終目標，而是被當作「中間人」。他說，中共真正想接觸的，一直都是我國基層軍官與現役軍人，只是基層官兵不易直接接觸，才會透過退休軍官作為橋梁。

沈伯洋直言，中共過去也曾嘗試透過網路交友等方式，直接接觸基層士兵，但後來發現，台灣軍中「學長學弟、學姐學妹」的人際網絡相當緊密，退休軍官往往仍保有聯絡管道與群組，因此成為向下滲透的重要節點。中共會先透過小額利益或看似不重要的資料交換，逐步提高要求，從基地資訊、保養紀錄，到更敏感的武器參數，一步步加深滲透。

他進一步指出，中共的滲透對象也不限於軍人，民間人士同樣可能成為切入點。他舉例提到，過去曾有運動交流案件，當事人原本僅是單純赴中交流，但中共會將「交流」視為統戰與滲透的機會，藉此接觸其人際圈，再逐層接觸到現役軍人。相關案件也已進入司法程序，顯示這類手法並非假設，而是實際存在的滲透模式。

沈伯洋強調，只要頻繁前往中國、參與交流活動的民間人士，都有可能被中共視為潛在的統戰與滲透對象，這正是台灣社會必須提高警覺的原因。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

家族企業遭指污染慣犯...台肥新總座爭議不斷 國民黨轟：賴政府只看背景、不看專業

(影)黃國昌帶走機密資料被抓包！尚毅夫上週「神預言」：就是要去偷東西！