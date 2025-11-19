刺死為前女友出氣友人 男子二審仍判14年 5

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

王姓男子與黃姓前女友分手後，黃女向陳姓友人訴苦，陳男於是透過社群軟體向王男表達不滿，王男自認受到屈辱上門「討公道」，與陳男爭吵，並持刀刺死陳男，嘉義地方法院國民法官法庭判王男徒刑14年，被告與檢方都上訴二審；台南高分院今（19）日駁回上訴，維持原判。可上訴。

檢方起訴，王男與黃姓前女友分手後，黃女向被害人陳男等人抒發與被告交往期間發生之問題，陳男為替黃女出氣，遂透過社群軟體對被告表達不滿，王男因認為受屈辱，邀集友人至嘉義縣水上鄉案發地點與陳男發生爭吵，經雙方友人勸阻結束後，王男仍於113年11月12日3時8分許持刀接續2次刺向陳男，分別刺中陳男左手前臂及左側胸腔，刺穿陳男心包膜及心臟，陳男經送醫後不治死亡。

廣告 廣告

王男坦承犯行，一審判刑14年，僅就量刑上訴，檢察官亦僅就量刑上訴。台南高分院合議庭審理認為，王男的犯罪情節非輕，造成嚴重實害，侵害法益情節嚴重等情而無刑法第59條酌減其刑之適用，並無違誤，被告上訴主張應適用刑法第59條之減輕其刑規定，並無理由。

合議庭指出，被告於原審僅承認間接殺人故意，上訴後就原審認定之犯罪事實即直接殺人故意已不再爭執，僅就量刑上訴，原判決縱未及審酌此項事由，然本案於原審國民法官法庭宣判後，被告與被害人家屬迄仍未達成和解或賠償，因其他科刑之重要事項並未改變之情形下，僅因被告不再爭執直接殺人犯意，尚不足以動搖原審之量刑基礎及科刑結果。因此駁回上訴。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

批三立新聞配合罷團挨告 北檢認涉公共利益王鴻薇等5人不起訴

槍擊犯移送看守所前死亡 解剖竟無大腸癌病症

【文章轉載請註明出處】