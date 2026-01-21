刺殺安倍兇嫌判無期徒刑 昭惠：漫長日子終告一段落

（中央社記者戴雅真東京21日專電）日本前首相安倍晉三2022年遇刺身亡案，奈良地方法院今天對被告山上徹也作出判決，依檢方求刑判處無期徒刑。遺孀安倍昭惠表示，漫長日子終於告一段落。

日本每日放送（MBS）報導，安倍昭惠發表書面聲明表示，自丈夫突然離世以來，度過了相當漫長而艱難的時光，隨著今天的判決結果，「這段日子終於告一段落。」

她在聲明中感謝警方與檢方，指出相關單位為釐清案情，蒐集並整理了大量證據；也感謝法院與警方在審理期間進行嚴密警備，讓審判得以順利進行。

她同時向負責審理的法官與裁判員致謝，肯定其公平、公正的審判精神。安倍昭惠特別提到，裁判員在兼顧工作與家庭的情況下，仍投入超過15天時間參與審理，對此表達深切感謝。

對於被告，安倍昭惠表示，希望他能正視自己的行為，並為奪走她「無可取代的家人—丈夫的生命」一事，確實承擔應有的責任。

最後，她表示，未來將持續向前看，承接丈夫的遺志，珍惜每一天，努力生活下去。（編輯：韋樞）1150121