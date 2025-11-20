刺殺安倍兇嫌妹 揭他曾整夜伴哥遺體 喊都是我的錯

凶嫌山上徹也刺殺安倍晉三。（圖／美聯社）





日本奈良地方法院19日舉行前首相安倍晉三遇刺案第9次公審，辯方首度傳喚凶嫌山上徹也的妹妹出庭作證。

她在法庭上指出，母親長期沉迷統一教會（現稱世界和平統一家庭聯合會），已不再像一位正常的母親，形容對方「像被宗教完全吞噬」，導致家中多年承受沉重壓力，家庭結構也因此逐漸崩裂。

根據她的證詞，母親於1991年至1998年間陸續向統一教會捐款超過1億日圓，最終在2002年破產。妹妹說，母親因金錢大量奉獻給教會，經常向家人索求資金，甚至以需前往韓國教團總部為由請求經費，使家庭財務長期陷入困境。

她證稱，母親平時對家人態度冷淡，但開口要錢時會變得特別親近，令她在親情與壓力之間備感矛盾。她也提到，家中最反對統一教會的大哥在2015年輕生，山上徹也當時整夜陪伴遺體，並哭泣表示「都是我的錯」，此後他與家人幾乎不再聯繫。

妹妹在庭上強調，家人是宗教介入下的受害者。當被問及是否曾想過對統一教會復仇時，她表示自己不希望再與教會有任何牽連，但也坦言過，「若能報復，也許我會那麼做」。

談及安倍晉三遭槍擊，妹妹表示並不意外，因家中親戚曾多次傳給她安倍向教會致意的影片，也曾要求她在選舉時支持自民黨，使她一直認為安倍與統一教會之間存在一定關聯。

山上徹也已承認殺人行為，審理目前聚焦於其犯案動機與最終量刑，法院仍需釐清他對統一教會的怨恨是否直接導致犯案，以及他為何選擇安倍作為攻擊對象。案件審理將持續進行。

