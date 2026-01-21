刺殺安倍晉三案宣判 嫌犯山上徹也遭處無期徒刑

2022年7月，以自製手槍殺害日本前首相安倍晉三的嫌犯山上徹也，被判無期徒刑。

日本奈良地方法院，今（21）日就2022年7月，發生在奈良市的日本前首相安倍晉三遭槍擊案，進行宣判，現年45歲的嫌犯山上徹也，被判處無期徒刑。（葉柏毅報導）

據日本媒體報導，被告山上徹也，在庭審中承認殺害了安倍晉三，檢方直指山上的犯行是日本自二次大戰之後「史無前例的犯罪行為」，要求法院將被告判處無期徒刑；不過辯方則主張，山上徹也是宗教與政治勾結之下的受害者，辯方認為，最重的刑期，應該是在20年之內。不過，法官顯然接受了檢方的論點，判處山上徹也無期徒刑。

檢方指出，被告曾經打算襲擊統一教團高層，不過由於新冠疫情，導致襲擊計畫難以實施，因此才轉而選擇襲擊與統一教會友好的安倍晉三，並認為這能引起社會強烈關注統一教團在日本的活動。檢方雖不否認被告成長經歷的不幸，但基於被告的犯罪行為，顯然極度輕視人的生命，因此強烈要求求處無期徒刑，反對大幅減輕刑罰。

起訴書中指出，被告山上徹也，2022年7月8日，在奈良市近鐵大和西大寺站前，用自製的槍支，射擊安倍晉三，將其殺害，被告被捕之後，對自己的犯行，坦承不諱。