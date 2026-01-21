刺殺安倍晉三淪日本公敵！判決出爐了 兇手山上徹也遭判無期徒刑

即時中心／高睿鴻報導

2022年7月8日，日本驚傳戰後最嚴重的政治人物刺殺案之一，曾兩度擔任首相、也是日本在位時間最長的首相安倍晉三，當日上午於奈良市進行街頭助選演說時，竟遭時年41歲的兇手山上徹也，從背後近距離槍擊、送醫後不治身亡。稍早，根據日本媒體《NHK》速報，日本奈良地方法院做出一審判決，山上被判無期徒刑。

回顧事發當下，日本因正值參議院選舉投票、並已邁入最後衝刺階段，安倍晉三以自民黨重量級政要的身分，在奈良市大和西大寺車站北口，戮力為黨籍候選人站台助講。沒想到，在維安人力匱乏、身後也未設置遮蔽物的情況下，安倍發表演說約5分鐘後，現場就突然傳出槍響，隨後他本人立刻倒地、背部大量出血。後來即使迅速送醫，卻仍傷重不治，震驚國際社會。

快新聞／刺殺安倍晉三淪日本公敵！判決出爐了 兇手山上徹也被判無期徒刑

日本前首相安倍晉三。（圖／美聯社提供）

行兇者很快被現場警方壓制逮捕，兇手就是奈良市居民山上徹也，警方調查後發現，其身上不僅有多件自製武器與爆裂物材料，當時拿出的武器更是自製土製槍械，外觀粗糙但具備致命威力。據悉，該槍以金屬管、木材與膠帶組裝，內部填裝彈藥，顯示其事前曾反覆測試與準備。因此警方指出，山上並非臨時起意，而是有明確預謀，且早已多次關注政治人物公開行程；原本甚至還考慮，鎖定其他宗教與政治相關人物。

後來警方及檢方進一步挖掘，發現山上徹也之所以刺殺安倍，根本不是因為政治理念問題，而是長期怨恨特定宗教團體的緣故；山上自述，母親多年來沉迷某新興宗教、長期捐獻鉅額財產，導致家庭經濟崩潰、父親自殺、家庭破碎。他宣稱，該宗教對其人生造成無法彌補的傷害，卻始終未受到制裁。但安倍晉三過去竟對該宗教錄影祝賀、出席活動，顯示關係密切，於是，山上將仇恨轉移到他身上，認為其對宗教背書。

綜上述，警方判斷，兇手並無意圖傷害無辜民眾，從一開始，目標就是鎖定安倍晉三，行兇後也未企圖逃逸。

