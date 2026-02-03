刺殺安倍晉三遭判無期徒刑 槍手山上徹也不服判決將提上訴

刺殺前日本首相安倍晉三案的槍手山上徹也，今年1月21日一審遭奈良地方法院依殺人等罪判處無期徒刑。綜合日媒報導，山上徹也不服此判決，辯護團隊將依其意願於明（4）日向大阪高等法院提起上訴。

山上徹也現年45歲，被指控在2022年7月於奈良市，趁安倍晉三進行選舉助選演說時，以自製槍枝開槍將其殺害。

根據《關西電視台》報導，在一審審理期間，山上徹也在法庭上承認起訴內容；辯護律師主張案件背景與其母親信仰「舊統一教會」所造成的「宗教受害」（宗教被害）有關，請求從輕量刑。審理過程中，山上徹也的母親與妹妹也曾出庭作證，提及家中因捐款等因素陷入經濟困境，以及家人因宗教信仰出現衝突、導致山上徹也與妹妹曾被迫離家等情況。

檢方則主張，「即便成長背景不幸，也與被害人無關」。奈良地方法院在判決中指出，即使對舊統一教會或相關團體心生怨恨，也不能因此推導出奪命的決定，最終依檢方求刑判處無期徒刑。

山上徹也的辯護團隊鑒於本人意願，將於4日向大阪高等法院提起上訴。

責任編輯／周瑾逸

