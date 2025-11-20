刺殺安倍晉三…山上徹也曾守兄遺體淚崩「都我錯」 妹：我們家被邪教摧毀
涉嫌刺殺日本前首相安倍晉三的45歲兇嫌山上徹也，案件的第10次庭審將於今（20）日13時10分開始（日本時間），人們關注的焦點將是山上徹也為何會把對世界和平同一家庭聯合會（舊統一教）的怨恨轉嫁到安倍晉三身上。日媒報導指出，在先前的庭審中，山上徹也的家人作為辯方證人出庭，揭示了山上徹也究竟如何被迷信邪教的母親影響。
山上徹也妹妹痛訴：我們是被邪教摧毀的家庭
綜合《朝日新聞》等外媒報導，山上徹也的妹妹在先前庭審時表示，「我們是被邪教摧毀的家庭受害者，徹也當時已經瀕臨絕望」。妹妹指出，由於母親1991年至1998年間持續向舊統一教巨額捐款，全家陷入經濟困境，更在2002年宣布破產。家中長兄因為失去上大學的機會，對母親發脾氣，甚至還揮舞菜刀威脅說要自焚。
妹妹接著說，過去也曾經提出想上大學的願望，但媽媽卻冷漠回答「自己想辦法」，反而是想捐款給教團，多次向妹妹要錢。妹妹表示，「我覺得她已不是母親，只是披著母親外皮的舊統一教會信徒」。2015年時家中長兄輕生，當時山上徹也說，「活著就還有辦法吧」，在家中一直守著長兄的遺體不肯離開，更反覆責怪自己「都是我的錯」。
為何刺殺安倍晉三？山上徹也動機曝光
2016年妹妹飼養的貓咪過世，山上徹也因此到妹妹家中探望，這是案件發生前，妹妹最後一次見到山上徹也。妹妹表示，從那時的情況可以看出，山上徹也因為長兄過世，開始拒絕與別人接觸，並指刺殺安倍晉三的案件發生時，立刻就認出兇手是山上徹也。
檢方詢問，「是否覺得加害的對象是安倍前首相一事不可思議？」妹妹則說，「我不覺得奇怪，母親房間裡有安倍前首相登上封面的舊統一教會會刊，信徒的阿姨也曾在選舉時要我們把票投給自民黨的特定候選人」。另外，妹妹也曾尋求過家人被邪教洗腦的諮詢，但身為孩子的他們無法插手母親的捐款行為，「山上徹也是在絕望的盡頭犯下了那件事，對我來說他是我最喜歡的哥哥」。
半年捐款邪教5千萬 山上徹也媽媽破產
此外，山上徹也的母親也以辯方證人身分出庭，表示本來在刺殺事件發生後，就覺得必須立刻道歉，「但一直無法做到，次男徹也犯下如此重大的事件，在此由衷致歉」。由於山上徹也在偵訊中透露，「母親沉迷舊統一教會，欠下巨額債務並破產」，對舊統一教會懷有恨意，所以決定殺害安倍晉三。因此現在的癥結點將會在於量刑上，法庭將審酌母親沉迷教團活動，對山上徹也的犯案動機造成多大影響。
母親在庭審時被問及入教的經過，她透露，「（當時）統一教會的年輕女信徒來探訪，我談到長男的病情。之後她們說『來做姓名鑑定吧』、『應該看看家族圖表』，並叫我到教團設施一趟」，她證實自己因丈夫輕生、長子患病在半年內向教團捐出5千萬日圓（換算約新台幣1千萬），並深信捐款可以拯救重病的長子。
安倍晉三妻子吐心聲 書信內容曝光
另外，安倍晉三的妻子安倍昭惠的書信也在庭審上被宣讀，她表示當時在安倍晉三耳邊呼喚他的名字時，有感覺到安倍晉三的手握回來，「他身體仍然是溫暖的，我感覺他一直努力等著我，我只是希望丈夫能活著。希望他能長久地陪在我身邊，這就是身為妻子的心情」。事實上，第10次庭審將於今日13時10分開始（日本時間），人們關注的焦點將是山上徹也為何會把對世界和平同一家庭聯合會（舊統一教）的怨恨轉嫁到安倍晉三身上，最終判決預定於2026年1月21日宣判。
更多鏡報報導
雲霄飛車突脫軌釀1死！女遊客慘「跌落20英尺」 遊樂園拒絕賠償
山東「瘋子新娘」爆紅！跑遍婚紗店與婚禮 真實身世令人鼻酸
范姜爆粿粿婚內外遇王子恐涉誹謗？ 律師引「網美案」：還是被罰
其他人也在看
獨家／粿粿為愛王子「事業跌谷底」 SWAG雪中送炭發合作邀約鼓勵她再站起來
粿粿為了愛王子，不惜自毀和范姜彥豐的家庭，連努力打拼來的事業，也跌至谷底，手上幾乎沒有演藝工作。但主打成人影音內容的平台SWAG在此時雪中送炭，對她發出合作邀約，除了看中粿粿的話題外，也期望能夠藉此鼓勵跌倒的人再站起來。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前
驚！瓷杯塞爆菊花 大叔3天難解便「破肚開腸」取出
台中市一名已婚中年男子腹脹三天無法大便，肚子痛到受不了，到醫院求診，經過X光檢查，醫師驚見患者的肛門竟然塞一個直徑約6公分、高約8公分的陶瓷杯，杯子全被大腸包住，部分腸子缺血也造成壞死，只好全身麻醉「開腸破肚」將杯子取出，他很怕被家人知情，強調「不知道杯子怎麼塞進去」。自由時報 ・ 1 小時前
MLB》大谷翔平不再向教士致意！美媒揭真相：他們犯了大忌
以禮貌著稱的洛杉磯道奇球星大谷翔平，一直以來都有向敵隊、總教練致意的習慣。然而，道奇球賽主播尼爾森（Stephen Nelson）近日透露，大谷已悄悄停止向聖地牙哥教士的前總教練施密特（Mike Shildt）致意，原因可追溯到今年6月的一場衝突事件。中時新聞網 ・ 13 小時前
注意溫差！最猛冷空氣快走了 「這一天」高溫恐飆到30度
東北季風持續增強，全台有感降溫！今（19）日清晨最低溫只有11.8度，北部白天高溫也僅20度。中央氣象署指出，這波冷空氣將持續影響至後日清晨，隨後氣溫將戲劇性回升，「這一天」將出現一週中的最高溫，飆到30度，體感如同夏天。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
不是南亞科也非華邦電！億元教授點名「這檔記憶體」久抱相對安心 外資連5敲
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導在AI熱潮下，近期記憶體大缺貨價格狂飆，DRAM雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344）雙創歷史新天價，成交量也炸天，針對記憶體...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
昔喊「定居上海找房子」挨轟！侯佩岑IP定位曝光不藏了 網全炸鍋
47歲女星侯佩岑結婚生子一度淡出演藝圈，近年積極在大陸發展復出，今年初甚至喊話甚至計畫在上海找房子定居。她昨（17日）在微博平台PO出全新自拍照，被網友發現IP定位顯示為「中國上海」，掀起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
男不能說的秘密 肛門卡杯子 醫看：太扯了
[NOWnews今日新聞]中部一名男子連續三天腹脹、無法排便，疼痛難耐急赴醫院求診。醫師安排X光檢查時意外發現，他的肛門深處竟卡著一個直徑約6公分、高約8公分的陶瓷杯，杯口朝下嵌入腸道，導致部分腸段缺...今日新聞NOWNEWS ・ 56 分鐘前
惹到道奇巨星大谷翔平？因為「這件事」不再向教士隊致意！
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平在比賽首次上場打擊前都會向敵隊摸一下頭盔致意，不過近日在網路上出現大谷翔平不和教士隊致意的話題，原因竟和「這件事」有關。FTV Sports ・ 1 天前
台股紅翻黑！43萬散戶昨搶短…今天套牢了
台股反彈無力，收復2萬7點失敗，空軍氣焰大增，接近中午指數由紅翻黑，一度下跌近140點，據證交所資料顯示，昨天趁台股下跌691點，短短一天有43.7萬散戶進場「搶短」，但今天若收盤時指數未拉起，恐怕「搶反彈不成反住套房」，慘遭套牢。Yahoo奇摩股市 ・ 23 小時前
父母過世，房產怎麼分配最不傷手足和氣？只有1間房 vs 很多間房，精算師級「分產策略」大公開
會買房子的人，不一定知道怎麼登記。登記時沒想清楚，或上一代登出地球之前來不及妥善分配，導致兒女翻臉，或夫妻財產分配產生糾紛，新聞上多的是藝人、企業後代有類似情況。房屋的贈與、繼承或登記各有學問，但根本關鍵還是避免拿房產來考驗人性！Yahoo奇摩房地產 ・ 1 天前
快訊／邱澤、許瑋甯絕美婚照超甜！「婚宴時間、地點」曝光了
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導邱澤、許瑋甯於2021年12月10日登記結婚，日前迎來他們的第一個孩子，而在今（19）日稍早，夫妻倆宣布將於11月28日在台北文...FTNN新聞網 ・ 20 小時前
強冷空氣影響到後天！週末東北季風減弱 高溫飆升至30度
[Newtalk新聞] 今(19)日東北季風持續增強，清晨最低溫只有11.8度，北部白天也僅20度，對此，氣象署指出，明(20)天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，預計這波冷空氣影響到後(21)天清晨，後天白天後會逐漸回溫，週末東北季風減弱，氣溫明顯回升，23日將會是這週最溫暖的一天，高溫有可能飆至30度。 氣象署指出，今天清晨氣溫偏低，北台灣僅14、15度，中南部17、18度，最低溫出現在馬祖11.8度，本島最低溫為新北富貴角12.4度，桃園、新竹及苗栗也在12到13度；明天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，白天溫度就會回升，中南部可回到20度以上，但北台灣仍只有20度。 至於降雨趨勢的部分，今日迎風面的桃園以北、宜花地區容易有局部短暫雨，北海岸、大台北山區、宜蘭地區整日陰雨，其他地區雲量偏多，降雨較不明顯，中南部山區與部分平地有飄雨情況；明後2天天氣類似，且花東、各地山區需注意局部零星短暫雨。 而這波東北季風影響到21日清晨，21日白天起逐日回溫，中南部回升較明顯，但要留意日夜溫差大；週末北季風減弱，氣溫明顯回升，其中23日會是這週最溫暖的一天，北台灣及西半部可達26至30度，但很新頭殼 ・ 19 小時前
醫生提醒：肺癌早期不是咳嗽，這6大異常才是真正的「早期警報」
肺癌早期症狀常被誤解為咳嗽或咳血，但醫界一再強調，真正讓肺癌難纏的，是它在初期幾乎「無聲無息」的特性。專家提醒，肺癌早期的 6 大異常往往不是咳嗽，而是細微卻明確的身體訊號，若被忽略，等咳嗽出現時通常已經錯過黃金治療期。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
老闆換人當？阿堂鹹粥招牌「2字突消失」原因曝光
先前因為調漲售價引起討論的「阿堂鹹粥」，近期被發現店面出現大變動，招牌、菜單上都少了「阿堂」兩字，成了無名鹹粥。據悉，這跟老闆阿堂幫兒子作保而欠債有關。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
認愛小7歲廚師男友！小禎鬆口「再婚進度」 揭女兒跟他私下真實互動
小禎日前認愛小7歲廚師男友Alan，昨首度公開現身活動，她受訪透露兩人穩定交往半年，坦言正處於熱戀期，但還沒想到再婚這一步，爸爸胡瓜已見過對方，但媽媽秀秀還沒，她也還沒見過男方的家人，對於是否再婚，她表示一切順其自然。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
台南市長街頭民調太震撼！陳亭妃PK林俊憲驚現「史詩級輾壓」
南二都2026年地方選舉牽動各政黨政治版圖，其中台南市因為人選已趨明確而備受矚目。據最新街頭民調結果顯示，綠委陳亭妃以21票近半數奪冠，綠委林俊憲、藍委謝龍介則分別以15票、14票「再纏麻花」居次，而日前甫宣布參選的前藍委陳以信則以0票收場。中天新聞網 ・ 1 天前
台股、美股買點未到？專家警告「2種股票」先閃為妙：行情下殺時會睡不著
台股近來連日震盪，1周震幅逾千點，引發市場情緒動盪，投資人普遍陷入恐慌。對此，萬寶投顧投資總監蔡明彰直言，目前美股與台股還沒有到達具有吸引力的買入條件。蔡明彰在個人YT指出，這波的低點一定是在恐慌的賣壓釋出後，首當其衝的2種股票，先閃為妙，第一種是波段漲幅大太、估值太高；第二是融資包袱太重。他提到，「出來江湖混一定要還，何況借錢做股票，水可載舟、亦可覆舟，行......風傳媒 ・ 9 小時前
館長把3元老「當爹養12年」情勢逆轉？大師兄貼文態度軟了 網笑揭原因
網紅館長陳之漢近日遭戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元、公司總監吳明鑒以及主管小瑋（偉），指控職場性騷擾等多項不當行為。隨著風向改變，李慶元態度似乎也軟化，就有網友好奇「館長會念舊情回收嗎」，引起熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
展示車當新車？ 消費者見行車記錄器才發現 業者：調解中
高雄一名陳先生，今年八月向知名車廠購買定價93萬元的全新車輛，交車後，意外發現行車紀錄器拍下車輛在展示中心展示的過程，甚至被試乘過，讓他難以接受，向車商反映並提出延長保固，彌補業者沒據實以告的瑕疵，卻...華視 ・ 16 小時前
「邱澤前女友」結婚7年爆婚變！唐嫣1舉動曝端倪 網驚：真離了
女星唐嫣過去與邱澤有過一段戀情，後來與羅晉合作《錦綉未央》假戲真做，2018年結婚後育有一女。豈料，近日網路上卻瘋傳兩人早已離婚。如今又有網友發現，唐嫣名下7家企業已經註銷，而羅晉名下也僅剩羅晉（上海）影視文化工作室仍在營運，夫妻倆已無任何商業版圖交集。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前