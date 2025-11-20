刺殺安倍晉三…山上徹也曾守兄遺體淚崩「都我錯」 妹：我們家被邪教摧毀

山上徹也涉嫌刺殺安倍晉三。圖／東方IC

涉嫌刺殺日本前首相安倍晉三的45歲兇嫌山上徹也，案件的第10次庭審將於今（20）日13時10分開始（日本時間），人們關注的焦點將是山上徹也為何會把對世界和平同一家庭聯合會（舊統一教）的怨恨轉嫁到安倍晉三身上。日媒報導指出，在先前的庭審中，山上徹也的家人作為辯方證人出庭，揭示了山上徹也究竟如何被迷信邪教的母親影響。

山上徹也妹妹痛訴：我們是被邪教摧毀的家庭

綜合《朝日新聞》等外媒報導，山上徹也的妹妹在先前庭審時表示，「我們是被邪教摧毀的家庭受害者，徹也當時已經瀕臨絕望」。妹妹指出，由於母親1991年至1998年間持續向舊統一教巨額捐款，全家陷入經濟困境，更在2002年宣布破產。家中長兄因為失去上大學的機會，對母親發脾氣，甚至還揮舞菜刀威脅說要自焚。

妹妹接著說，過去也曾經提出想上大學的願望，但媽媽卻冷漠回答「自己想辦法」，反而是想捐款給教團，多次向妹妹要錢。妹妹表示，「我覺得她已不是母親，只是披著母親外皮的舊統一教會信徒」。2015年時家中長兄輕生，當時山上徹也說，「活著就還有辦法吧」，在家中一直守著長兄的遺體不肯離開，更反覆責怪自己「都是我的錯」。

為何刺殺安倍晉三？山上徹也動機曝光

2016年妹妹飼養的貓咪過世，山上徹也因此到妹妹家中探望，這是案件發生前，妹妹最後一次見到山上徹也。妹妹表示，從那時的情況可以看出，山上徹也因為長兄過世，開始拒絕與別人接觸，並指刺殺安倍晉三的案件發生時，立刻就認出兇手是山上徹也。

檢方詢問，「是否覺得加害的對象是安倍前首相一事不可思議？」妹妹則說，「我不覺得奇怪，母親房間裡有安倍前首相登上封面的舊統一教會會刊，信徒的阿姨也曾在選舉時要我們把票投給自民黨的特定候選人」。另外，妹妹也曾尋求過家人被邪教洗腦的諮詢，但身為孩子的他們無法插手母親的捐款行為，「山上徹也是在絕望的盡頭犯下了那件事，對我來說他是我最喜歡的哥哥」。

半年捐款邪教5千萬 山上徹也媽媽破產

此外，山上徹也的母親也以辯方證人身分出庭，表示本來在刺殺事件發生後，就覺得必須立刻道歉，「但一直無法做到，次男徹也犯下如此重大的事件，在此由衷致歉」。由於山上徹也在偵訊中透露，「母親沉迷舊統一教會，欠下巨額債務並破產」，對舊統一教會懷有恨意，所以決定殺害安倍晉三。因此現在的癥結點將會在於量刑上，法庭將審酌母親沉迷教團活動，對山上徹也的犯案動機造成多大影響。

母親在庭審時被問及入教的經過，她透露，「（當時）統一教會的年輕女信徒來探訪，我談到長男的病情。之後她們說『來做姓名鑑定吧』、『應該看看家族圖表』，並叫我到教團設施一趟」，她證實自己因丈夫輕生、長子患病在半年內向教團捐出5千萬日圓（換算約新台幣1千萬），並深信捐款可以拯救重病的長子。

安倍晉三妻子吐心聲 書信內容曝光

另外，安倍晉三的妻子安倍昭惠的書信也在庭審上被宣讀，她表示當時在安倍晉三耳邊呼喚他的名字時，有感覺到安倍晉三的手握回來，「他身體仍然是溫暖的，我感覺他一直努力等著我，我只是希望丈夫能活著。希望他能長久地陪在我身邊，這就是身為妻子的心情」。事實上，第10次庭審將於今日13時10分開始（日本時間），人們關注的焦點將是山上徹也為何會把對世界和平同一家庭聯合會（舊統一教）的怨恨轉嫁到安倍晉三身上，最終判決預定於2026年1月21日宣判。



