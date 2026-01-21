刺殺安倍晉三，山上徹也遭判無期徒刑。圖/ 安倍Ｘ、armor.com.cn

2022年7月在日本奈良對前首相安倍晉三進行刺殺的山上徹也，奈良地方法院今（21日）進行判決，判處山上徹也無期徒刑。

該案從去年10月開始進行聽證會，在15次聽證會中，現年45歲的山上承認指控，他供稱由於母親信仰統一教並向該教會捐贈大量資金，導致他的家庭發生變化，而他反對統一教的哥哥自殺，所以他進一步策劃對該邪教進行報復。

山上解釋，他認為安倍晉三是與教會關係密切的重要政治人物，於是在2022年7月對他行刺，用土製手槍射殺安倍。事發當時，安倍正在奈良車站前，進行國會選舉遊說演說，但山上突然衝出，並朝安倍射擊2槍，接著安倍中彈倒地，後被送往醫院急救，仍傷重不治身亡。

廣告 廣告

據NHK報導，該案爭議的焦點在於，被告的成長過程應被納入考量，檢方求處無期徒刑，而辯護方則認為山上有受虐經歷，應判處20年徒刑。21日，奈良地方法院法官田中伸一判處山上無期徒刑。



回到原文

更多鏡報報導

川普炫耀執政周年政績 大力甩書嚇死人！再提台積電

41J肉聲／商務艙「被佔位」還降等豪經艙！全家大鬧遭趕下機 「公司有理」原因曝光

日本前聯合國顧問爆「中共美人計」秘辛 安倍晉三曾被誤認「好男色」

藍正龍離婚2年變身總舖師？坦言「不小心考到證照」 睽違10年合體隋棠「闖雪梨辦桌」