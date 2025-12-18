刺殺安倍槍手山上徹也遭求處「無期徒刑」 檢方痛批：行為卑劣

日本奈良地方法院今（18）日針對槍殺前首相安倍晉三的45歲被告山上徹也進行第15次審理。檢方指控山上的行為「危險、卑劣且冷酷至極」，請求法官從重量刑，判處無期徒刑。檢方強調這起刺殺案是「戰後史上罕見重大事件」，被告的不幸成長背景對犯罪影響極為有限。

山上徹也（中）於2022年殺害前日相安倍晉三。 （資料照／NNN）

《NHK》報導，2022年7月，山上徹也在奈良市以自製槍枝，槍殺當時正在進行輔選演說的安倍晉三，被控謀殺等罪名。山上在今年10月的首次公開庭審中承認所有指控屬實，使量刑成為最大爭點。

廣告 廣告

檢方今天在總結發言中指出，被告從被害者毫無防備的背後開槍射擊，行為危險、卑劣且冷酷至極，極為惡劣。並指出被告自製的散彈槍殺傷力極高，在眾多民眾聚集的現場開槍，極有可能造成大量傷亡。

此外，關於被告的犯案動機，檢方質疑山上將襲擊對象從統一教幹部轉向安倍晉三的理由始終無法令人信服，理論上不合邏輯。

奈良地方法院今開庭審理安倍遇刺案。（圖／NNN）

檢方強調，安倍晉三是為了讓統一教受害情況廣為人知而被山上當作工具遭到槍擊，其遭遇令人不勝唏噓。檢方認為，事件源於被告的自尊心過高等因素，其成長背景的影響極為有限，要求判處被告無期徒刑。

在總結發言前，代理律師宣讀了安倍遺孀安倍昭惠的陳述書。安倍昭惠稱，「每當想起丈夫就會流淚，突然失去丈夫的失落感將伴隨終生，要求被告正視自己的行為並贖罪」。

另一方面，辯護方則主張，被告的母親因信仰統一教捐獻巨款，被告成長環境不幸，應將這些因素納入量刑考量。本案將於明年1月21日作出判決。

延伸閱讀

美次卿：台灣將受邀參與矽和平首屆峰會 共推供應鏈安全合作

晶片成本飆漲＋AI潮！2026年智慧型手機「出貨量恐降2.1％」

與錢同行/AI泡沫論又來？長線多頭格局未變