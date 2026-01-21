刺殺案槍手判無期徒刑 安倍遺孀發聲：願他正面面對罪行贖罪

在判決出爐後，安倍前首相的夫人昭惠女士透過委任律師發表聲明。（翻攝自安倍昭惠IG）

日本前首相安倍晉三2022年7月在奈良市街頭演說時遭槍擊身亡，震驚國際社會。針對此案，奈良地方法院今（21日）宣判，依殺人等罪名判處45歲的被告山上徹也無期徒刑，刑度與檢方求刑一致。

在判決出爐後，安倍前首相的夫人昭惠女士透過委任律師發表聲明，強調隨著判決結果底定，自丈夫驟逝以來的漫長日子終於告一段落，並沉痛呼籲被告應正視自身犯行，為奪走她摯愛家人生命的罪過贖罪。

回顧這起發生於令和4年的悲劇，當時67歲的安倍晉三在參議院選舉期間遭被告以土製槍械殺害。昭惠夫人在聲明中，除了對負責偵辦的警方與檢方在蒐證及釐清真相上的努力致謝外，也特別感謝法院與負責維安的警力確保了審判順利進行。她更向參與審理的法官及裁判員致上深切謝意，尤其是對於必須兼顧工作與家庭、卻仍撥冗參與長達15天以上審理過程的裁判員們表達了由衷的感激。

昭惠夫人最後表示，未來她將會收拾心情積極向前，延續丈夫未竟的遺志，珍惜地度過每一天。關於她在審判過程中的心路歷程，則援引她在法庭上所作的「心情意見陳述」作為補充。

以下為安倍昭惠夫人聲明全文：

隨著今日奈良地方法院的判決，我感到自丈夫突然離世以來這段漫長的日子，終於告一段落。

對於負責搜查的警方與檢方相關人員，感謝各位蒐集並整理龐大的證據，釐清了事實關係。對於法院與警方為了讓審判順利進行而實施的嚴密警備，我也在此致謝。感謝法官與裁判員進行了公平且公正的審判。特別是裁判員們，在兼顧工作與家務的同時，為了這場審判投入了超過15天的時間，我由衷感謝各位。

各位，真的非常謝謝大家。

希望被告能確實地正面面對自己的所作所為，並為奪走我無可取代的家人——也就是我丈夫生命的罪行贖罪。

今後我也將積極向前，延續丈夫的遺志，珍惜地度過每一天。

