刺殺澤連斯基? 訪愛爾蘭途中 4軍用級無人機詭異追蹤 北約 : 混合作戰

烏克蘭總統澤連斯基訪問愛爾蘭的專機遭到4架軍用無人機跟蹤。 圖 : 翻攝自Alamy Stock pile

[Newtalk新聞] 據《愛爾蘭新聞週刊》報導，愛爾蘭當局正在調查 4 架無人機，這些無人機似乎試圖跟蹤或攔截抵達都柏林的烏克蘭總統澤連斯基的飛機。

美媒《新聞週刊》向愛爾蘭相關方跟進該事件，愛爾蘭員警總署（An Garda Síochána）回應的郵件表示：「愛爾蘭員警總署不對協力廠商發佈的資訊發表評論。」

愛爾蘭國防軍 （Óglaigh na hÉireann） 隨後告知《新聞週刊》：「出於行動安全考慮，愛爾蘭國防軍對所謂事件的具體細節不予置評。」

國防軍新聞官補充道：「不過，國防軍以多種方式為愛爾蘭員警總署主導的安保行動提供了支持，最終確保澤連斯基總統對愛爾蘭的訪問安全順利完成。」

烏克蘭總統澤連斯基於週一抵達都柏林，這是他首次對愛爾蘭進行正式國事訪問，訪問期間將與愛爾蘭總理蜜雪兒・馬丁及高級官員會面。

俄烏衝突爆發以來，北約盟國持續向烏克蘭提供支持，而歐洲多國指控俄羅斯利用無人機侵犯主權領空，將其作為 「混合戰爭」 的手段之一，旨在製造混亂並加劇北約盟國的焦慮情緒。

據報導，目前這些無人機的來源及操控者仍不明確，但安全部門推測，無人機的目的僅為干擾澤連斯基的專機——因其飛行時開啟了燈光。

愛爾蘭員警總監賈斯汀・凱利于週二淩晨獲悉該事件，而總理馬丁及司法部長、國防部長則在事件發生數小時後得到通報。

《愛爾蘭新聞週刊》報導稱，澤連斯基變更原定訪問行程，提前於週一抵達愛爾蘭，但 4 架來源不明的軍用級無人機闖入了為其航班劃定的禁飛區。當地時間約晚上 11 點，這些無人機抵達了澤連斯基專機計畫經過的位置，且恰好出現在專機飛越該區域的時間點。

消息人士透露，無人機疑似從都柏林東北部發射，在空中盤旋長達 2 小時，其間還在一艘為澤連斯基訪問秘密部署的愛爾蘭海軍艦艇上空逗留。

這艘名為 「威廉・巴特勒・葉芝」 號的艦艇並未擊落無人機，且缺乏使其失效的能力；附近一架愛爾蘭空軍飛機也未介入處置。甲板瞭望員因無人機飛行時開啟燈光而發現了它們。

