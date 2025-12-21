刺激低迷消費添節慶氛圍 山西廢除煙火爆竹禁放令

（中央社記者呂佳蓉北京21日電）中國山西省鬆綁禁止施放煙火爆竹的命令，此舉被認為與刺激低迷消費有關，讓年節假期增添氛圍，增加人流買氣。儘管現在距離春節還有段時間，但是有商家證實已有不少消費者訂購煙火爆竹。

近日，山西省人民政府發布「山西省人民政府關於宣布廢止124件行政規範性文件的決定」。

文件提到，經清理，省政府決定對制定依據已發生重大變化、主要內容已被新的法律法規規章或上級文件所涵蓋、調整對象已消失、工作任務已完成或內容已不適應經濟社會發展的124件行政規範性文件宣布廢止。凡列入本決定附件廢止目錄的行政規範性文件，自本決定印發之日起停止執行，不再作為行政管理的依據。

值得注意的是，宣布廢止的行政規範性文件目錄包含「山西省人民政府關於禁止生產、經營、儲存、運輸和燃放煙花爆竹的通告（2020年8月17日）」。

山西省在2020年10月1日起，在省行政區域內禁止生產、經營、儲存、運輸（除省外途經合法車輛外）和非法燃放煙花爆竹。但如因重大節假日、重要活動等原因，確需舉辦焰火晚會以及其他大型專業化焰火燃放活動的，經縣級以上人民政府同意，由公安機關辦理道路運輸和燃放許可證照後，在指定的時間、地點，由專業燃放單位燃放，公安機關進行監督。

據每日經濟新聞報導，許多銷售煙花商家表示，他們並無實體店鋪，如果需要購買煙火爆竹，可以加微信後在線上溝通，雖然現在距離春節還有段時間，但購買煙花的消費者也不少。

有中國網友認為，此舉與刺激消費有關，增添年節假期的熱鬧氛圍，「總算醒了一個，哪裡限制越多，時間越長，哪裡經濟越不發達」、「城市管理不能只講禁止，更要學會疏導和共情」。

也有中國網友表示，「傳統文化需要尊重，公共安全也需要保障，兩者並非不可調和」。不過也有持反對意見者，認為「在城市裡分散燃放煙花爆竹是萬惡之源」。（編輯：廖文綺）1141221