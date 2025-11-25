刺激國旅 卓揆:平日、生日旅遊享補助明年三月上路

行政院院長卓榮泰(中)在立法院備詢前，接受媒體提問。(行政院提供)

臺日友好挺日本，立委指出，國策顧問說賴清德總統希望國人可以多去日本玩，對國旅恐有影響，今天(25日)在立法院接受備詢的行政院院長卓榮泰回應，總統的原意是希望想要出國的國人可多到日本，想在國內旅遊的人，則留下來幫助國內觀光。交通部也將在明年三月推出國旅補助，平日、生日旅行都享有優惠。

立法委員邱若華質詢時指出，行政院院長卓榮泰呼籲國人，將普發現金的一萬元用來吃豬肉與國內旅遊，但是國內旅遊經常被詬病價格過高，與品質不符，根據「雅虎」的網路調查，有56.3%的網友不滿意國內旅遊的房價，民眾覺得出國玩比國旅便宜，尤其最近許多藝人開演唱會，期間部分業者特意調高價格，交通部卻兩手一攤沒有辦法。

行政院院長卓榮泰回應，國旅假日住宿費用會較為昂貴，是因為平日的住宿旅客少，假日的旅客多，飯店要維持營運，價格就會偏高，是交由市場機制決定，因此，交通部已經研擬了平日住宿優惠、生日住宿優惠、遊樂園留宿優惠，還有企業員工國內旅遊的獎勵優惠，還有Taiwan PASS平日國旅的優惠，都在明年（115年）3月上路，希望鼓勵國人平日旅遊。

卓榮泰院長也說，飯店業者在演唱會期間房價超乎常理，不正常的調整，有違反公平交易之虞，政府有法源可處理，現在需進一步了解市場機制的競爭，若業者都這樣，就可與業者商談自律條約；交通部部長陳世凱回應，高雄市在演唱會期間有稽查房價，若不合理都會開罰，目前地方政府都會針對房價進行稽查。