刺激國旅！觀光署明年擬推「生日住宿金」月抽千位 每人1200元

為振興國旅，交通部觀光署擬在明年4月起推行平日住宿補助方案，並啟用「生日住宿金」政策，每月抽1千名，每人補助1200元。

民進黨立委李昆澤今天在立院交通委員會關心國旅補助內容。陳世凱表示，觀光署已經列了擴大內需相關計畫，如果預算順利通過，希望在明年3月開始實施，整體預算約23億，鼓勵國人在平日、生日都能旅遊，也可去遊樂園玩。

觀光署副署長黃荷婷說明，擬在明年1月1號推行「生日住宿金」，每月抽1000名，每人有1200元住宿金，並於4月1日開始實施平日住宿優惠，採用登記抽籤制。

廣告 廣告

李昆澤另詢問，因「生日住宿金」每個月名額僅有1000名，1年才1.2萬人，是否有機會增加名額或金額？陳世凱回覆說，這方面會努力，幫大家慶生是好事，待預算確定後，也會找地方政府與業者一起合作、加碼。

責任編輯／洪季謙

更多台視新聞網報導

演唱會門票擬讓給外國客！連綠委也不挺 陳世凱：不影響一般售票

國旅住宿補助！連住2晚最高補2000元 每月再抽1200元生日金

光復連假首日 桃機出入境大廳被人潮「擠爆」網諷：國旅「死透了」