刺激在野倒閣 綠黨團：藍白改選獲2／3可罷免總統

行政院長卓榮泰15日宣布，依照中華民國《憲法》，決定不副署《財政收支劃分法》，創下憲政首例，在野醞釀號召民眾上街頭抗議。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今（16）天表示，只要倒閣，國會重新改選，藍白取得三分之二的席位，就可以對賴清德總統發動罷免的提案，但藍白不敢循憲法機制化解政治僵局，卻只敢尋求民眾上街為其背書，他們為此感到遺憾。

鍾佳濱表示，憲法機制是，若對行政院長不滿，認為行政院長不適任，大可依憲法增修條文第3條規定，以國會過半數的方式提出不信任案；藍白也不用擔心，倒閣成功不見得會被解散國會，所以藍白對於增修條文的機制沒有充分了解，就要求民眾上街頭來為自身的沒信心背書，相當的可惜，建議相關主張人士在發出這種呼籲之前，多讀憲法與憲法增修條文。

談及朝野僵局，鍾佳濱認為，除藍白多數暴衝之外，主要原因是憲法法庭的癱瘓，只要憲法法庭恢復運作，就沒有所謂的僵局。當然憲法法庭未必能處理所有的政治問題，因此定期的國會改選，本來就是民主國家自我更新、追尋最新主流民意的方式。

鍾佳濱說，目前藍白所主導的國會多數顯然已遭質疑，如果藍白希望能尋回國會多數，就通過不信任投票，讓國會全面改選，以此來取得社會多數的認可，也就可以解決目前的憲政爭議，並化解目前的政治衝突。

至於部分藍營人士主張總統也要一併改選，鍾佳濱說，這點不難，多讀憲法，了解憲法增修條文就可以做到，只要倒閣、國會重新改選，藍白取得三分之二的席位，就可以對總統發動罷免提案，之後交由全民一起來投票，決定要不要讓總統繼續在任，所以對於藍白迴避憲法機制，不敢通過倒閣解散的方式來化解政治僵局，卻只敢要求民眾上街頭為其背書，民進黨團非常遺憾。

