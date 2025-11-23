刺激川普？G20峰會宣言提氣候變遷 白宮批南非政治操作
美國總統川普今年並未派代表出席在約翰尼斯堡舉行的20國集團（G20）峰會，G20元首週六（11/22）通過一份應對氣候危機等全球挑戰的宣言，引發白宮指責南非利用擔任輪值主席國的身分進行政治操作。
川普（Donald Trump）7日宣布抵制此次G20峰會，理由是他聲稱南非黑人執政政府正推行種族主義與反白人政策，並暴力迫害白人少數族群。
南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）的發言人馬格文亞（Vincent Magwenya）向媒體表示，這份未經美國參與起草的宣言「不可重新協商」，反映出兩國間的緊張關係。「我們為這項宣言的通過努力了整整一年，過去一週更是相當緊迫。」
數小時後，白宮發言人凱利（Anna Kelly）指責拉瑪佛沙拒絕促成G20主席國的順利交接，並批評南非不顧美國反對，仍堅持發布元首宣言，凸顯其已將G20輪值主席國「武器化」，意圖破壞G20的創立原則。
她表示，川普期待明年美國接任輪值主席國時，能為G20「恢復正當性」。拉瑪佛沙稍早曾表示，美方缺席情況下，不得不將輪值主席交接給「空位」。
馬格文亞則重申，拒絕美國派遣臨時代理大使參與G20輪值主席國交接的提議，指不會將G20主席國交接給大使館的基層官員，強調「此舉違反外交禮儀，我們絕不接受。」
但南非外交部長拉莫拉（Ronald Lamola）隨後表示，南非將指派與臨時代理大使同層級的外交官，於外交部進行G20主席國的交接。
拉瑪佛沙在主持G20峰會時表示，各方對峰會宣言存在「壓倒性共識」。但路透社引述南非官員稱，在代表團即將通過草案文本之際，阿根廷在最後一刻退出談判。該國極右翼總統米雷伊（Javier Milei）是川普的親密盟友。
4名知情人士透露，G20各國代表週五是在美國缺席的情況下擬定元首宣言草案。美國高層官員指出，G20一貫只發布共識性成果文件，並批評南非政府如今試圖偏離這項標準做法，實屬可恥。
該宣言使用了美國政府長期反感的措辭，強調氣候變遷的嚴重性及加強適應的必要性，讚揚提升再生能源的雄心目標，並指出貧困國家承受著沉重的債務償還壓力。
川普對全球暖化源於人類活動的科學共識表示質疑，美方官員曾表明將反對宣言中任何相關表述。
更多太報報導
G20峰會首日就通過宣言 南非官員：美國施壓我們不准通過
川普下通牒要烏克蘭27日前同意美版和平計畫 英相：歐洲將在G20討論
G20峰會周末登場 東道主南非加派3500警力嚴防騷亂、大舉整頓市容
其他人也在看
美提出俄烏和平方案！烏克蘭面臨艱難抉擇 川普：非最終方案
美國近日向烏克蘭遞交一份俄烏和平方案，涉及要求基輔讓步，烏克蘭面臨艱難抉擇，歐洲多國也認為方案仍需補強。美國總統川普22日表示，這並非提給烏方的最終方案，「不論用什麼方式，我們必須讓它（戰爭）結束」。太報 ・ 7 小時前
高手交鋒 川普與曼達尼白宮「相見歡」
法新社報導，美國總統川普(Donald Trump)21日和紐約市長當選人曼達尼(Zohran Mamdani)在白宮會面，數月來的冷嘲熱諷煙消雲散，雙方都笑容滿面並承諾將擱置彼此的不和，為紐約市的未來共同合作。 34歲的曼達尼從沒沒無聞到一舉贏得11月4日的紐約市長選舉，即將成為紐約首位穆斯林市長。他先前和川普發生激烈的口水戰，將這位共和黨籍總統比喻為「剝削房客的惡房東」。 華盛頓觀察家原本預期會看到自稱為民主社會主義者的曼達尼和川普的會面火花四射，因為川普曾經稱這位市長當選人是「共產主義者」，並暗示應該驅逐這位出生於烏干達的紐約客。 但這場在白宮橢圓形辦公室(Oval Office)的會面卻是彬彬有禮。79歲的川普笑容滿面地讚揚了曼達尼獲得歷史性的選舉勝利，表示他能有「出色的表現」，並說曼達尼是個「真心想讓紐約再次偉大的人」。 川普表示，「我們將協助他讓大家的夢想成真：擁有一個強大且安全的紐約」。 曼達尼則形容這場面對面會談「非常有成效」，並提及雙方對這座美國金融中心和最大城市「共同的讚賞與熱愛」。 川普和曼達尼都來自紐約市皇后區(Queens)，也都是政治秀高手，但他們的風格截然中央廣播電台 ・ 1 天前
國際藥廠調整布局恐釀缺藥 專家籲建立科學驗證提升學名藥信心
美國總統川普提出藥品關稅政策，使國際藥廠紛紛改變全球布局，衛福部食藥署盤點今年已有47款藥物擬退出台灣市場，其中大多數藥...聯合新聞網 ・ 8 小時前
特朗普稱美國結束俄烏戰爭計劃並非「最終方案」
美國總統特朗普表示，計劃並非他對基輔的「最終方案」，而烏克蘭總統警告該國「可能面臨非常艱難的選擇：要麼失去尊嚴，要麼冒失去關鍵夥伴的風險」。BBC NEWS 中文 ・ 2 小時前
〈熱門股〉Gogolook拓防詐市場有成 逆勢周漲9%
〈熱門股〉Gogolook 拓防詐市場有成 逆勢周漲 9%鉅亨網 ・ 1 天前
《金融股》台產 多方力道轉強
【時報-台北電】台產（2832）前三季稅後盈餘9.34億元，每股盈餘2.75元。該公司經現金減資3成，11月3日重新恢復交易後股價持續走高，由於該公司資本額已降至25.35億元，若今年第四季獲利持續走高時，將有機會拉升每股盈餘，因此，市場對台股明年配息有更高的期待。 台產21日以52.4元作收，上漲1.1元，近五個交易日上漲2.3元，周漲幅4.6％。三大法人近周買超1,468張，就技術面看，21日量能較20日微幅放大，多方力道開始增強，若能站穩5日線，有機會啟動另一波攻勢。(新聞來源 : 工商時報一黃惠聆)時報資訊 ・ 3 小時前
《半導體》創意 谷歌訂單挹注
【時報-台北電】創意（3443）10月合併營收37.16億元，月增3％、年增150％，寫歷史新高表現。法人預估，隨AI、加密貨幣相關ASIC需求升溫，第四季營收季增動能可期，其中AI晶片業務NRE與量產業務並進，尤其CSP客戶專案即將量產，營收規模將放大。 創意21日股價受大盤拖累，終場收1,850元、跌幅5.85％，然從周線角度檢視，股價仍站穩在所有均線之上，同時更觸及歷史新高價2,035元，投信法人持續三周以來均站買方。法人指出，創意在AI ASIC營收占比將持續提升，谷歌CPU專案需求強勁，將挹注業績旺至明年首季。(新聞來源 : 工商時報一張珈睿)時報資訊 ・ 3 小時前
用大麥克指數佐證「台灣病」 專家：易懂卻不嚴謹
（中央社記者潘姿羽台北2025年11月23日電）經濟學人以「大麥克指數」為由，指稱台灣匯率長期遭低估，導致「台灣病」，引發各界正反意見，不過單就「大麥克指數」是否適合做為評斷匯率標準，學者專家多認為不夠嚴謹，尤其大麥克指數相較於匯率因素，反映更多的是在地生產成本。經濟學人（The Economist）引用其編製的大麥克指數，指稱台灣央行長期壓低新台幣匯率，導致台灣經濟金融產生多項問題，如國人購買力受損、房價攀升、累積金融風險等。不過單以大麥克指數是否適合作為評斷匯率高估或低估，學者專家普遍持否定態度。中央銀行直言，只以單一商品評估匯率並不恰當，若利用其他單一商品指數評估一國通貨匯價是否高估或低估，也可能出現截然不同的結果。以坊間常見的單一商品指數大麥克指數及iPhone指數而言，以最新iPhone售價換算，新台幣對美元匯率高估17.1%，此結果與大麥克指數顯示新台幣對美元匯率低估55%的結果，背道而馳。為何單一商品指數存在缺陷，央行官員解釋，各國麥當勞都有大麥克漢堡，但麵包、肉、蔬菜可能使用當地食材較多，相較於背後隱含的匯率因素，反映更多的是原物料價格及人力成本。若看iPhone指數，中央社財經 ・ 3 小時前
產業界奧斯卡 台灣精品獎26日頒獎 龔明鑫親揭金銀質獎
由經濟部設立的產業界奧斯卡獎、第34屆台灣精品獎頒獎典禮將在11月26日於臺北表演藝術中心球劇場登場。本屆獲選產品計179家336件，將由經濟部長龔明鑫親自揭曉入圍最高榮譽金銀質獎的30件產品各獎項得主。中時財經即時 ・ 3 小時前
2025廣州車展 超豪品牌集體退場、新勢力加速分化
繼多家車企缺席年初的上海車展後，年底的廣州車展仍延續此一趨勢。2025廣州車展21日開幕，缺席車企名單再次引發關注。中時財經即時 ・ 3 小時前
關稅協議即將拍板？翁履中：若是為了「5個百分點」 台灣得付出多大代價
根據《金融時報》報導，美台關稅協議草案，內容包括台灣承諾對美投資約4000億美元，作為換取降低目前對台灣加徵20%關稅。對此，經濟部長龔明鑫21日回應，目前尚未確定。旅美教授翁履中認為，若是為了那「5個百分點」，台灣得付出多大的代價？台灣的「不可取代性」恐將被稀釋。表面是守住矽盾，實際上可能在替別人裝甲。中時新聞網 ・ 3 小時前
搞出百噸垃圾山慘了！高市警2天「火速逮11人」 陳其邁高度重視
即時中心／黃于庭報導高雄知名景點「月世界」，近日傳出遭不肖人士濫倒廢棄物，現場「垃圾山」堆積數層樓高，隨後又於田寮發現新的垃圾山，經環保局破袋檢查，發現垃圾產源來自台南，研判2地為同犯罪集團所為。對此，檢警火速開偵辦，短短2天內迅速逮捕11名涉案嫌犯，其中李姓父子及施姓、蘇姓等4名主嫌羈押禁見，展現高市府打擊犯罪決心。民視 ・ 3 小時前
張忠謀也曾批評匯率 學者：現在台灣競爭力已非當年可比
（中央社記者潘姿羽台北23日電）經濟學人（The Economist）專文探討「台灣病」，認為央行長期壓低台灣匯率引發諸多問題。2012年時因競爭對手韓元貶值，台積電創辦人張忠謀曾公開批評央行匯率政策，但學者認為，匯率非經濟發展單一問題，乘著AI大浪，如今台灣競爭力非同日而語，對產業界而言，地緣政治、關稅等問題，可能比匯率更嚴峻。中央社 ・ 3 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 1 天前
新北市長夢碎？最新民調曝「4人選互比慘墊底」 黃國昌尷尬回應了
即時中心／黃于庭、陳治甬報導民進黨持續布局2026地方選戰，新北市長拍板立委蘇巧慧上陣，國民黨則以台北副市長李四川、新北副市長劉和然呼聲較高，另民眾黨主席黃國昌先前也表態，有意爭取市長大位。不過據最新民調顯示，若「藍白合破局」成3黨對決之下，黃國昌與其他3人相比均墊底。對此，黃國昌今（22）日也做出最新回應。民視 ・ 23 小時前
桌球》球王之戰！王楚欽輸球爆氣「頭槌球桌」全場驚呆
在大陸第15屆全國運動會（全運會）男子桌球團體賽決賽中，北京隊王楚欽與上海隊樊振東上演頂尖對決，被外界視為真正的「球王之戰」。最終樊振東以3比1獲勝，而王楚欽在落敗瞬間因情緒激動，竟將頭「狠狠撞向球桌」，這一幕迅速引發球迷熱議。中時新聞網 ・ 1 天前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 20 小時前
日本政府直球對決！外務省罕見公開「1真實資料」 狠打臉中共
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於14日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，公告中的原因竟是「中國公民在日本安全環境持續惡化」近日更傳出有近50萬張中國赴日機票遭取消。對此，日本外務省21日直接公布日本警察廳的統計數據，打臉中國政府。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐 第一名事業、財運穩到爆
隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前