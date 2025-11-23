刺激川普？G20峰會宣言提氣候變遷 白宮批南非政治操作

2025年11月22日，20國集團（G20）元首峰會在南非約翰尼斯堡登場，各國領袖與代表團成員合影留念。美聯社



美國總統川普今年並未派代表出席在約翰尼斯堡舉行的20國集團（G20）峰會，G20元首週六（11/22）通過一份應對氣候危機等全球挑戰的宣言，引發白宮指責南非利用擔任輪值主席國的身分進行政治操作。

川普（Donald Trump）7日宣布抵制此次G20峰會，理由是他聲稱南非黑人執政政府正推行種族主義與反白人政策，並暴力迫害白人少數族群。

南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）的發言人馬格文亞（Vincent Magwenya）向媒體表示，這份未經美國參與起草的宣言「不可重新協商」，反映出兩國間的緊張關係。「我們為這項宣言的通過努力了整整一年，過去一週更是相當緊迫。」

數小時後，白宮發言人凱利（Anna Kelly）指責拉瑪佛沙拒絕促成G20主席國的順利交接，並批評南非不顧美國反對，仍堅持發布元首宣言，凸顯其已將G20輪值主席國「武器化」，意圖破壞G20的創立原則。

她表示，川普期待明年美國接任輪值主席國時，能為G20「恢復正當性」。拉瑪佛沙稍早曾表示，美方缺席情況下，不得不將輪值主席交接給「空位」。

馬格文亞則重申，拒絕美國派遣臨時代理大使參與G20輪值主席國交接的提議，指不會將G20主席國交接給大使館的基層官員，強調「此舉違反外交禮儀，我們絕不接受。」

但南非外交部長拉莫拉（Ronald Lamola）隨後表示，南非將指派與臨時代理大使同層級的外交官，於外交部進行G20主席國的交接。

拉瑪佛沙在主持G20峰會時表示，各方對峰會宣言存在「壓倒性共識」。但路透社引述南非官員稱，在代表團即將通過草案文本之際，阿根廷在最後一刻退出談判。該國極右翼總統米雷伊（Javier Milei）是川普的親密盟友。

4名知情人士透露，G20各國代表週五是在美國缺席的情況下擬定元首宣言草案。美國高層官員指出，G20一貫只發布共識性成果文件，並批評南非政府如今試圖偏離這項標準做法，實屬可恥。

該宣言使用了美國政府長期反感的措辭，強調氣候變遷的嚴重性及加強適應的必要性，讚揚提升再生能源的雄心目標，並指出貧困國家承受著沉重的債務償還壓力。

川普對全球暖化源於人類活動的科學共識表示質疑，美方官員曾表明將反對宣言中任何相關表述。

