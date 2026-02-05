刺激帶動消費 南投10商圈結盟

南投縣商圈產業觀光文化聯合會成立大會，集合10個在地商會共同參與。（劉慧茹攝）

南投縣政府觀光處連續多年委外進行市調，蒐集民眾對南投住宿、購物、交通等面向的滿意度。其中，購物滿意度平均雖達85％，但與其他項目相較仍偏低，促使縣府思考如何強化商圈服務能量、帶動消費。縣長許淑華5日出席「南投縣商圈產業觀光文化聯合會」成立大會時承諾，將積極輔導與補助，攜手商圈協助在地產業發展。

南投縣商圈產業觀光文化聯合會由中興新村、集集、水里、名間等10個在地商圈參與，5日舉行成立大會。首任總會長張淑貞指出，未來將整合資源，透過平台發揮更大效益，並結合文化與觀光元素，提升商圈整體能見度。經濟部認定的南投商圈共有16個，未來陸續邀請竹山、國姓等地商圈加入，擴大組織量能。

許淑華表示，南投物產豐富，但遊客常不清楚該到哪裡選購，縣府將協助建立共同行銷平台，有利推廣與產業升級。縣府已整合各局處資源，除推動「南投旅遊好康月」專案，另編列預算輔導商圈組織強化經營體質、提升服務品質，帶動整體商圈發展。

張淑貞也表示，商圈結盟有助於經驗交流與資源互補，例如鹿谷、竹山與名間皆以產茶聞名，但茶文化與活動特色各異，未來可串聯辦理活動，延長遊客停留時間，提升整體旅遊體驗。

會中亦提出整合南投商圈特色商品，上架網路平台的構想。張淑貞直言，北部商圈相關模式已相當成熟，未來配合縣府政策和資源，結合電商平台，讓消費者能線上購買各商圈的優質產品。