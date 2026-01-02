刺激感與操作門檻低 日本夾娃娃機成遊樂場主流

每到下課時間，日本東京池袋的這家大型遊樂場，就湧入了大批學生，他們都是衝著夾娃娃機而來的。這間店是有四層樓，而夾娃娃機是這間店的鎮店之寶，因此都集中在1、2層樓，機台一望無盡，大約有300台。

裡面的絨毛玩具，除了有吉伊卡哇，還有深受Z世代喜歡的帕比順順（PUPPET SUNSUN），甚至連動物方城市裡的胡尼克也有。

寶可夢卡牌職業玩家倉崎彰指出，「那種懸念，是否能夾到的那種忐忑也是其中一種樂趣，有時候在一兩次之內就抓到，就會覺得很幸運，想說，我應該還會再夾到，就不知不覺會一直玩下去。」

學生乃木鈴奈說：「小學的時候，爸爸幫我夾娃娃，一直到夾到我喜歡的為止，最後他花了5000元日幣。」

日本的遊樂場的最高峰在1989年，根據日本遊樂產業協會的調查，當時日本約有22000家遊樂場，傳統的遊戲機台正面臨挑戰，但夾娃娃機已經開始流行，並且成為支撐遊樂產業的重要力量，將夾娃娃的營收占比從1993年的20%，大幅攀升到60%以上。就連外國遊客也前來體驗。

德國遊客舍納表示，「覺得非常興奮，我覺得我這樣講很貼切，用少少的錢就能夾到玩具，感覺真的很好。」

法國研究員博托斯指出，「到了80跟90年代，SEGA的成功不僅僅是這個品牌，而是引入絨毛玩具，認為是遊樂產業的大革命，就是將獎品放入機台裡。」

專家解釋，夾娃娃文化會崛起，因為它能夠提供不確定性的刺激感，以及蒐集周邊玩具的成就感，而日本電子遊戲公司SEGA的高階主管表示，這個遊戲夠簡單，只有移動機械爪子，和抓住物體這兩個步驟，因此才能迅速受到年輕人、兒童和老年人的歡迎。