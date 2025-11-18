刺激收視率？綜藝尺度存灰色地帶 女藝人難拒絕

藝人大牙出面指控黑人陳建州性騷。（圖／東森新聞）





綜藝節目的遊戲環節中，有時候為了刺激收視率，讓男女藝人間的互動遊走在尺度邊緣，女藝人即便不願也很難拒絕，包括坐氣球、安全之吻等等遊戲，甚至配合節目有更多的肢體接觸。然而隨著「Me Too」事件爆發，有些女藝人站出來，但挺身而出的下場卻未必友善，像是藝人大牙指控黑人陳建州性騷，結果反被告，甚至演藝工作都受到影響。

綜藝節目上坐氣球遊戲再熟悉不過，還有這萬年老梗「安全之吻」。

電視節目安全之吻遊戲：「我不會動我不會動，好可怕。」

即便在崩潰邊緣，眾人起鬨節目進行中，女藝人不好拒絕，只能硬著頭皮繼續遊戲環節，但就是這樣的勉為其難，衍生不少遊走尺度邊緣的為難。

綜藝節目：「妳看看妳，穿衣服永遠都是東露一塊、西露一塊，這個地方就很容易著涼，然後裙子穿那麼短。」

藝人許傑輝在短劇裡飾演舍監，但手卻不安分，以「節目效果」之名，行「不當碰觸」之實。另外曾被批評疑似趁機揩油的還有他。

藝人趙正平vs.主持人Lulu：「你們快走，不要管我。」

藝人趙正平在遊戲中，死死抱著辣模長達25秒，拉扯中還一度造成對方走光。為了刺激收視率，不少女藝人只能吞下委屈，隨著近幾年「Me Too」事件爆發，才開始有勇氣站出來。

藝人大牙：「我一開始藉著大家的勇敢，站出來講，也沒想過會變成今天這樣。」

出面指控黑人陳建州性騷，但藝人大牙不但反被提告加重誹謗罪，還一度無戲可拍，幸好最後北檢給予不起訴，還給她清白。另外還有她。

藝人雞排妹：「我到底要做到哪裡才夠？我到底要講到哪裡？我是要示範到哪裡，才符合大家的期待？」

雞排妹鄭家純控訴尾牙場上，遭老闆與翁立友性騷，事後也淡出演藝圈活動，往其他副業發展。演藝圈在收視率、潛規則之間，挑戰異性間互動如何拿捏，要讓藝人的工作環境更加友善，還有改善空間。

