刺激的代價！新竹人妻約X「廟旁女廁激戰」他拿淫照恐嚇再1次：告訴妳尪

記者羅欣怡／新竹報導

新竹人妻在聊天軟體上交友發生性行為，事後反被恐嚇。（示意圖／翻攝自ingimage）

新竹吳姓男子透過交友軟體結識人妻小美（化名），兩人不僅約在土地公廟女廁激戰，吳男事後竟食髓知味，試圖以此威脅小美再次獻身並借款 3,000 元，威脅若不從就要將「祕密與照片」告知小美的丈夫，小美嚇得趕緊報案。新竹地院審理後，依恐嚇取財未遂罪判處吳男有期徒刑4個月。

判決書指出，吳男於2024年6月透過交友軟體「Veeka」認識小美，雙方約好見面，就在新竹縣某處土地公廟的女廁內發生性行為。未料，吳男事後回味無窮，想再大戰一次以及向小美借款3000元，於是連續傳送多則恐嚇訊息，「不借就不借，這幾天妳老公就會知道」、「把妳秘密給他看，妳跟他慢慢離婚」、「等著妳老公、小孩知道妳照片的事，到時候別求我。」

小美在接收訊息後，深怕外遇情事曝光或性影像遭散布，導致家庭破碎及親友議論，在心理極度恐懼下決定前往派出所求助，全案隨之曝光。

庭訊時，吳男僅承認有恐嚇行為，但矢口否認恐嚇取財未遂，辯稱：「我當時只是想跟她借錢，她說沒辦法我就作罷了。」

法官並不採信吳男說詞，認為他為滿足一己私慾，以散布不雅照片、影像等「惡害通知」恐嚇被害人，嚴重危害他人心理安全，行為應予譴責，依恐嚇取財未遂罪，判處吳男有期徒刑4個月，可易科罰金。可上訴。

