刺激結婚率 大陸湖南省推出延長婚假生育假措施

為鼓勵年輕人婚育，大陸湖南省提供婚假20天，產假188天的新政策，希望能讓年輕人勇於結婚，多生孩子。

中新社報導，大陸湖南省為了逆轉現在年輕人普遍不婚不生的趨勢，擬定了「推動建設生育友好型社會的十條措施」，其中被網友指為「最激勵人心」的措施，就是明確規定，婚假延長到20天，產假延長到188天。此外，湖南省方面也鼓勵企業單位，在延長職工婚假的同時，有條件地向新婚夫婦發放結婚紅包或是消費券。

措施指出，法定生育條件的女職工，在享受國家規定產假的基礎上，可以延長產假到188天；產假期滿，經本人申請和事業單位批准，可以請假到嬰兒滿1周歲。同時，也要落實男方享受20天護理假。

近年，由於大陸年輕人不婚不生的趨勢明顯，大陸不少省份，莫不絞盡腦汁，大力提倡適齡婚育。截至目前為止，大陸已經有29個省份，明確提出延長婚假的措施。