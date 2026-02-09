刺激！冬奧花滑團體賽 美國以1分差奪金

在米蘭登場的冬季奧運，精彩的花式滑冰團體賽上演美日大戰。（示意圖／Pexels）





在米蘭登場的冬季奧運，精彩的花式滑冰團體賽上演美日大戰，兩個強隊一路從5分之差戰到平手僵局，最後是美國王牌馬里寧以精彩表現，幫助美國隊以一分之差險勝奪金。另外在雪板平行大曲道，奧地利名將卡爾驚險擊退了南韓黑馬金相謙。

冬奧花式滑冰團體賽金牌戰上演美日大戰，日本組合三浦璃來和木原龍一以震撼的長曲編排，奪下突破生涯的155.55新高分，在公布分數時，三浦璃來甚至嚇到跌下椅子，接下來美國推出王牌馬里寧，開頭輕鬆完成高難度的四周跳，甚至還大秀高難度的後空翻完美著地，最後在男單長曲破200分登頂，幫助美國隊以69比68，一分險勝日本隊奪下金牌。

同時雪板平行大曲道男子決賽，由42歲奧地利名將卡爾對上韓國黑馬金相謙，綠燈一亮兩人同時衝出，一路上並駕齊驅，但在最後時刻，經驗老到的卡爾以更快的速度率先衝線，最後就以0.19秒之差，卡爾驚險奪下第二面奧運金牌，讓他high到在冰天雪地脫去上衣怒吼慶祝。

