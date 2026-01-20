刺繡亂入廢棄門票！Abei劉正堃「封存旅行回憶」 DM變身超萌藝術

〔記者董柏廷／台北報導〕出國旅遊留下的門票、DM與海報，除了收在抽屜裡還能怎麼辦？台灣藝術家劉正堃(Abei LIU)「思緒漫遊FRAGMENTS ODYSSEY」個展，展示了獨特的「亂入」系列創作。他以旅途中具記憶點的印刷物為基底，將對刺繡工藝的熱愛延伸至異材質，讓經典角色MASKBOY與HUA HUA趣味穿梭在生活碎片中。展覽即日起在誠品生活松菸B1誠品畫廊登場，展期至1月31日。

「亂入」系列作品，是劉正堃使用在布拉格跳蚤市場搜集到的1950與1970年代老照片及明信片，他在影像表面進行細緻刺繡，另一面則刻意保留充滿年代感的原始書寫文字與郵戳痕跡。代表作還包括日本「國立新美術館」的海報，以及捷克二手童書附贈的紙玩具小熊，透過針線穿梭，讓過往的旅遊回憶在創作過程中鮮明地浮現。

廣告 廣告

畢業於實踐大學服裝設計系的劉正堃，憑藉對布料與針線的敏感度，在個展中呈現逾60件作品，其中有40多件是全新創作。除了帶有無厘頭趣味的刺繡系列，他也將去年受邀參展「布拉格插畫藝術節」時，在國家博物館觀察到的生物標本與礦物文物，轉化為「花」、「石頭」、「鳥首」3元素，打造出可愛的新物種物象。這種將平價素材轉化為藝術收藏的過程，不僅展現手作的專注感，也觸動大眾對於「回憶保存」的深層共鳴。

【看原文連結】

更多自由時報報導

為台爭取最低關稅+全球首獲最惠國待遇 鄭麗君再宣布1大好消息！

高市早苗「賭上首相大位」宣布解散國會 再提「台灣有事」！

刀刀見骨！蘆洲逆子冷血弒雙親 殺機竟是嫌每月5千零用錢太少

今年「大寒」真的冷！廖大乙：把握大寒到立春 讓穢氣滾蛋

