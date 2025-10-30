「刺繡」林全誠、「布袋戲偶盔帽製作技術」蘇志榮 高雄市新認定二位文化資產保存者

高市府今年經無形文化資產審議大會通過，新增登錄二項認定二位保存者，包含傳統工藝類「刺繡」項目，保存者為林全誠藝師，以及文化資產保存技術「布袋戲偶盔帽製作技術」，保存者蘇志榮藝師；同時精選二位藝師作品，自今（卅）日起至十一月九日於高雄市立歷史博物館一樓東走廊空間，舉行《繡冠群倫-無形文化資產暨文化資產保存技術指定保存者特展》，展現高雄市在地文化能量與傳統藝術之美。(見圖)

高市府文化局今(卅)日說明，高雄市目前已登錄三十七項無形文化資產項目、四項文化資產保存技術，總共指定五十一個保存者；今日由文化局副局長簡美玲代表高市府頒發登錄證書，關心在地文化資產保存的市議員簡煥宗、左營區新光里里長黃麗純，以及來自霹靂布袋戲操偶師林奎協與藝師的親友到場祝賀。

廣告 廣告

簡美玲副局長表示，授證儀式不僅僅是法定程序，也希望對於奉獻者是榮耀表章；她相信布袋戲偶戴上蘇志榮藝師製作的盔帽一定能神氣十足，精湛演出。林全誠藝師跨越一甲子的刺繡，針線已像是身體的一部分，非常不簡單。在科技影響的當今社會，二位藝師堅持數十年的手藝十分不容易，高市府將持續與保存者共同努力推廣，讓更多民眾認識高雄市的無形文化資產。

簡煥宗議員提到，像鼓山地嶽殿吉勝堂八家將也獲得無形文化資產身分，在地的文化需要大家一起重視，透過文化資產的保存，讓下一代的人知道在地故事。

林全誠藝師說，該獎項屬於高雄市的榮譽，以及旗津的光耀，他邀請大家到旗津的時候不只是為了海產，還能到繡莊認識臺灣的刺繡。蘇志榮藝師感謝布袋戲團的同業的支持，他沒有想到從布袋戲的主演到盔帽製作技術也可以獲得認證，一路走來千言萬語只有感謝大家。

高史博李文環館長歡迎大家到高史博欣賞藝師精湛的手藝，與此同時，博物館三樓現正展出之《繡布上的歷史-微型展》，觀眾可近距離認識原、漢的刺繡技法，賞析傳統與現代的刺繡之異。

文化局提及，刺繡具備悠久歷史與多元化的表現形式，高雄市傳統工藝新增「刺繡」項目，認定林全誠為保存者，林藝師刺繡技術結合色彩及形式的運用，反映常民生活美學；林全誠藝師來自旗津龍鳳繡莊，技藝師承其父林清水，從事臺灣刺繡已近一甲子。林藝師長年堅持以手工刺繡，擅長技術為宗教繡品人物臉部之「開臉」、高繡與金蒼平繡技術，並對於神衣、八仙綵、桌裙、頭旗等臺灣傳統宗教繡之工序與技法嫻熟，為高雄地區刺繡文化脈絡下之適當者。

文化局強調，布袋戲偶盔帽為傳統表演藝術「布袋戲」實踐中不可或缺之物件，高雄市文化資產保存技術新增登錄「布袋戲偶盔帽製作技術」，並認定蘇志榮為保存者；業界人稱「紅燈師」的蘇藝師，以長期現場觀察、演出體悟及自學過程，累積製作經驗，精通完整的盔帽製作工序，具備獨特技法及設計製作文化脈絡，其製作之盔帽曾獲黃海岱、黃俊雄等著名布袋戲師，以及具無形文化資產保存身分之團體，如「明世界掌中劇團」、「長義閣掌中劇團」等多家布袋戲團青睞使用。

特展相關資訊可至高史博官網（https://khm.org.tw/tw）查閱，更多高雄市文化資產相關資訊可至高雄市文化資產網（http://heritage.khcc.gov.tw）查詢。