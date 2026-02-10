《刺胳針》研究掀議 降血脂他汀類藥物副作用與藥無關？醫師、藥師：仍須審慎解讀
《刺胳針》最新研究指出，多數他汀類藥物標示的副作用，可能未必與藥物本身直接相關，但國內醫師、藥師提醒，仍需回到臨床證據與個別病人狀況審慎評估。（圖片來源／freepik）
一項今年2月5日發表於國際頂級醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）的研究指出，他汀類降血脂藥物仿單中列出的多數副作用，可能並未與藥物本身具有直接因果關係。
研究結果指出，大多數目前列在藥物標籤上的「副作用」並非由他汀類藥物引起。66種潛在不良反應中，只有4種與他汀類藥物（Statins）有明確的因果關聯，且發生率極低，分別是肝轉氨酶異常（Abnormal liver transaminases）、肝功能檢測異常、尿液成分改變、水腫。研究結論指出，他汀類藥物產品標籤上的警語，可能會誤導醫師與患者。
該研究目的是釐清他汀類藥物產品標籤上列出的各種「不良反應」是否真的由該藥物引起。研究總共納入了23項大型隨機試驗，涵蓋近15.5萬名受試者的數據。研究團隊分析多項隨機對照試驗後發現，實際使用他汀類藥物的受試者，與安慰劑組相比，出現多數副作用的比例並無顯著差異，引發醫界與社會大眾對「他汀副作用是否被過度放大」的討論。
然而，這項結論是否足以顛覆長期以來對他汀類藥物安全性的既有認知？臨床醫師與藥師普遍認為，這項研究提供了重要線索，卻仍需在臨床試驗設計、人種差異與實務經驗的脈絡下，審慎解讀。
副作用真的不存在？研究結論背後的限制
台北醫學大學名譽教授、台北醫學大學台北心臟醫學研究中心及附設醫院心臟內科主治醫師陳肇文指出，他汀類藥物是臨床使用時間極長、處方量極大的藥物，目前已發展至第四代，也是健保支出中相當重要的一項。這項研究提出「多數副作用可能與藥物關聯不大」的結論，確實值得關注，但仍必須回到藥物研發與臨床試驗設計的本質來看。
陳肇文說明，藥品安全性主要是在第2期臨床試驗中進行評估，確認基本安全性與常見副作用後，第3期試驗的核心目標在於驗證療效，而非系統性、全面地蒐集與驗證副作用數據。換言之，多數第3期試驗對副作用的紀錄，本身就不是為了精細分析而設計。
他進一步指出，再加上第2期試驗的樣本數通常有限，真正專門針對他汀類藥物副作用、且具有高品質設計的臨床證據，其實並不多。陳肇文認為，若要釐清哪些副作用與藥物具有因果關係，理想的方式應是針對特定副作用，設計前瞻性的觀察性研究，事先明確定義症狀、診斷流程與評估標準，才能確認其真實存在與相關性。
藥師觀點：真正確定的副作用，其實集中在少數項目
從第一線用藥照護的角度來看，基層藥師協會理事長藥師沈采穎接受《信傳媒》電訪時指出，臨床實務中確實並非所有仿單列出的副作用都同樣常見。「目前比較確定、發生比例也相對高的，仍然是肌肉痠痛，以及肝功能異常這兩大類。」
她表示，肌肉相關不適是臨床最常被病人反映的症狀，因此醫療人員通常會建議使用他汀類藥物的病人定期抽血追蹤肝功能。值得注意的是，這些副作用多半屬於可逆性反應，若經醫師評估停藥或調整劑量，多數情況下可以恢復正常，並非不可逆傷害。
至於外界高度關注的血糖與糖尿病風險，沈采穎則提醒，這個議題本身較為複雜。她解釋，「高血脂、LDL（低密度膽固醇，俗稱壞膽固醇）偏高的人，本來就可能比一般族群有更高的糖尿病風險，而血脂與血糖同樣與身體整體代謝、內分泌狀態密切相關，有些人可能是先出現血脂異常，之後才發展出血糖問題，因此不能簡單歸因為藥物造成。」
歐美研究能否直接套用？人種與劑量差異是關鍵
另一個關鍵問題在於族群差異。
陳肇文指出，目前絕大多數他汀類藥物的臨床試驗，都是在歐美進行，受試者以白人族群為主，並不能完全代表亞洲人族群。
此外，不同地區的用藥劑量本身就存在顯著差異，美國的使用劑量最高，歐洲次之，日本則相對保守。過去日本在第二代他汀類藥物的臨床試驗中就發現，在達到相同療效的情況下，日本病患所需的劑量，僅約為美國的1/8，顯示藥物反應在不同人種與體質之間確實存在顯著差異。
回到台灣現況，陳肇文指出，本土以雙盲設計進行的他汀類藥物臨床試驗非常有限，多數研究屬於觀察型研究，因此不宜完全依循歐美數據直接套用。未來若要更精準評估藥物風險，仍有賴針對亞洲族群，包括日、韓、中、台等黃種人，進行更完整的數據收集與次分析。
副作用難以研究，也不該被忽視
而他汀類藥物的療效與副作用，與使用劑量高度相關。
陳肇文指出，不論是已罹患心血管疾病的患者，或是作為預防性用藥的族群，都可能使用他汀類藥物；然而，在低風險或輕症族群中，若使用較低劑量，藥物帶來的不適感在主觀感受上反而可能被放大，使副作用顯得更為明顯。
但這類差異，在本次《刺胳針》的研究中，並未被清楚區分與討論，這也是解讀研究結果時需要特別留意的地方。
陳肇文也提醒，藥物副作用本身就是臨床上最難以驗證的議題之一。多數情況只能依賴病人主觀回報或臨床觀察，缺乏嚴謹的量化與比對機制。再加上頭暈、肌肉痠痛、疲倦、情緒低落等症狀，本身就難以客觀測量，使研究設計更加困難。
整體而言，某些他汀類藥物副作用，或許因發生率偏低，難以在大規模數據中清楚呈現，但在臨床實務上，個體差異與特殊狀況確實存在。
民眾切勿自行停藥，專業評估仍是關鍵
對於部分民眾因看到副作用清單或研究報導而自行停藥，沈采穎特別提醒，藥品仿單主要是提供給專業人員參考，一般民眾若直接閱讀，往往容易被大量資訊嚇到，反而造成不必要的恐慌。
她建議，若出現嚴重不適應立即回診，症狀輕微則可先記錄下來，於回診時與醫師討論，社區藥局藥師也能提供初步諮詢協助，而非自行判斷停藥。
整體來看，《刺胳針》這項研究為理解他汀類藥物安全性提供了新的視角，但仍無法取代臨床試驗與實務經驗。醫界強調，不宜僅憑單一研究，就貿然調整現行治療指引，每一項症狀仍需在以病人為中心的理念下，審慎評估、診治，並視情況調整用藥策略。
