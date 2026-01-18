刺針飛彈接班人來了！美試射「四星」攔截器 戰力號稱翻倍

〔編譯陳成良／綜合報導〕服役超過40年、在烏克蘭戰場大顯神威，且被台灣視為不對稱作戰關鍵裝備的FIM-92「刺針(Stinger)」防空飛彈，即將迎來強力的接班人！

軍聞網站《The Aviationist》報導，美國軍工巨擘洛克希德．馬丁(Lockheed Martin)於13日宣布，已成功完成「下一代短程攔截器(NGSRI)」的首次飛行測試。這款可能被命名為「四星(Quadstar)」的新型飛彈，不僅將取代老舊的刺針，更號稱具備AI輔助瞄準功能，能有效獵殺現代戰場最頭痛的無人機威脅。

洛馬公司指出，這次在新墨西哥州白沙飛彈靶場(White Sands Missile Range)進行的測試，驗證了飛彈的核心次系統與氣動力設計。這款新型攔截器是針對現代戰場的「全方位威脅」而生，除了傳統的直升機與定翼機外，更能有效攔截體積小、訊號微弱的第2、3類無人機系統(UAS)。洛馬宣稱，新飛彈的整體戰力是現役刺針系統的兩倍以上(more than doubles the capability)。

為了應對轉瞬即逝的空中目標，洛馬還開發了全新的「指揮發射組件(CLA)」。這套系統整合了現代化光學瞄準具與數位射控系統，並利用人工智慧(AI)與機器學習技術，協助射手更快速地辨識並鎖定敵機，大幅減輕戰場士兵的操作壓力與反應時間。從獲得合約到首飛僅費時26個月，顯示美軍對於更新野戰防空能力的急迫性。

刺針飛彈自1981年服役以來雖戰功彪炳，但其紅外線導引技術已逐漸難以應對現代反制手段。為此，美國陸軍於2023年9月分別授與洛克希德馬丁與雷神(Raytheon)合約，進行雙雄對決。雷神公司日前也宣布完成了其設計的次系統測試。美軍計畫在經過多輪嚴格測評與「飛行對決(fly-off)」後，選定最終贏家，並預計於2028年開始量產部署，全面汰換現有的刺針飛彈庫存。

