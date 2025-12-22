刺青全消失！星國DJ蘇櫻花日本AV出道 童顏女神圓夢「看日本片長大」

新加坡DJ蘇櫻花圓夢赴日本拍成人片出道。蘇櫻花提供

日本成人產業迎來話題十足的海外新面孔！來自新加坡的新晉AV女優蘇櫻花（Sakura Soh），近日低調完成日本出道，正式加盟當地製作團隊。消息於今（22日）曝光後隨即引發網民熱議，除了她嬌小玲瓏的童顏外表極具反差感外，最令老司機驚訝的是，蘇櫻花私下全身佈滿極具個性的刺青，但在首部出道作品中竟然「一個都看不到」，全被特效化妝完美遮蓋。她笑稱這是為了作品呈現最大的改變，成功營造出清純無害的視覺驚喜。

疫情重創DJ事業成轉折！蘇櫻花自曝：赴日拍片是人生願望清單

在跨足成人產業之前，蘇櫻花長期活躍於DJ與夜店圈，談到轉戰日本的契機，她直言疫情是人生最大的轉彎點，當時新加坡俱樂部被迫關閉2年，讓她開始經營OnlyFans並思考未來。

蘇櫻花坦言，赴日拍攝成人片並非衝動決定，而是她從小到大的「人生願望清單」之一，因此當機會來臨時，她幾乎毫不猶豫就立刻抓住，對她來說這趟跨海出道更像是一場圓夢之旅。

新加坡DJ蘇櫻花赴日本拍成人片出道，一圓夢想。蘇櫻花提供

每月飛日本開工變身吃貨！克服嚴寒苦學日文只為求好表現

目前蘇櫻花每個月固定赴日工作，並已秘密準備約5個月。雖然熱愛日本料理，但來自熱帶國家的她坦言還在適應日本冬天的低溫與語言障礙，正努力苦學日文中。

為了出道作，她在表情控管與演技造型上下足苦功，強調作品風格不走誇張刺激路線，而是主打自然的情緒與真實反應。日本製作團隊也極為看好她的鏡頭感與海外背景，認為她對拍攝節奏理解神速，計畫將她作為中長期重點栽培的新星。

面對影迷關心是否會為了女優身分放棄音樂事業，蘇櫻花給出了肯定的承諾，強調絕對不會暫別DJ身分。她興奮預告：「我計畫在2026年去很多國家演出！」



