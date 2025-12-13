刺青妹「資優生鬼轉8+9」IG被挖！突自爆16歲遭持刀侵犯…

娛樂中心／周希雯報導

Netflix推出全新戀愛實境秀《不良一族尋愛記》，找來11位曾是黑道、暴走族的日本不良男女，一起送到深山學校展開14天集體生活；因題材新穎加上嘉賓一見面就差點開打，首播就在社群引發話題。不過其中1名全身刺青的女來賓「乙葉」，近日自曝從高材生鬼轉變太妹的經歷，竟是因為16歲曾被持刀施暴，令一向愛打鬧的眾人瞬間安靜下來，該片段也被截下瘋傳。

在節目第一集，來賓們經歷剛見面的火爆氛圍後，坐在沙發上分享彼此人生的故事。其中乙葉頂著金色長髮、精緻全妝及豹紋洋裝現身，雙臂滿滿都是刺青，看上去頗有氣勢；不過她坦言，小時候父母也相當保護她，去哪都親自接送還有門禁，自己也曾是成績全優的學生會長，不僅靠獎學金就讀高中還出國留學，令全場驚呼「好厲害啊！」

刺青辣妹「高材生鬼轉+9妹」IG被挖！突自爆「16歲遭持刀侵犯」片段震撼網

乙葉頂著金色長髮、手臂滿滿都是刺青，整個人氣場強大。（圖／翻攝「@otosan_inkcat」X）

對此，有男來賓不禁好奇問，「你怎麼會變成這樣？」旁人還打趣說，是否有雙重人格或人格分裂，起初乙葉也跟隨大家笑成一片，不過被問到「所以你到18歲都過著那樣（乖巧）的生活？高中發生什麼事了？」乙葉突然收起笑容、嚴肅回應，「直到16歲…我被強暴了，對方拿著刀威脅我…我當下想說『只要能活下去就好』」，現場來賓全嚇得愣在原地，原本熱鬧的氣氛瞬間變得凝重。

片段 在Threads引發熱烈討論，不少人心疼表示，「我在高鐵上一秒泛淚，要若無其事說出這句話她經歷了多少痛苦啊」、「心靈壞掉的瞬間都是其他惡魔造成的」、「很多人外表的武裝都只是想保護自己而已」、「真的是被她這一幕嚇到，節目組找的這些人都很real，不管是示愛、或是揭開自己黑暗的那一面都很直接」、「我覺得他很有勇氣講出這段不堪的回憶，這不是誰都可以做到的」。隨著節目引發話題，也有人挖出乙葉IG的經歷，現年22歲的她目前為酒店公關，同時在職業學校攻讀內衣設計，似乎正在努力活出新的人生。





《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》關心您：

◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953

◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110

原文出處：刺青辣妹「高材生鬼轉+9妹」IG被挖！突自爆「16歲遭持刀侵犯」片段震撼網

