刺青師租套房藏槍毒！ 警方全副武裝破門攻堅

社會中心／吳玟誼 鄭國陽 新北報導

〝刺青師〞租套房，藏槍毒！新北市海山分局員警，掌握情資，轄區內一名張姓刺青師和女友，在板橋租了一間套房，當作毒品分裝場，警方破門攻堅，當場查獲主嫌等一共五人，查獲喪屍煙彈、安非他命，還在一個手提音箱裡，起獲兩把手槍和30發子彈。

霹靂小組全副武裝，來到一間套房，破門而入。

裡頭嫌犯聽到聲音，嚇的趕快跑，急忙尋找有沒有其他出口可以逃出去。

但逃跑的速度，比不上員警抓人的快速，警方亮出槍，喝令通通不准動。

警方掌握到，新北市板橋陽明街上的一間出租套房，出入分子複雜，疑似是"毒品分裝據點"，直搗攻堅、進行搜索，當場查獲主嫌毒鴛鴦和朋友一共5人，並查扣毒品喪屍煙彈、安非他命、海洛因等，以及其他製毒、分裝工具。

主嫌之一張姓男子，是一名刺青師，前科累累，過去也曾被抓到，就在刺青的工作室，進行槍枝改造，由於技術精良，不少黑道份子都找他購買，這回果不其然，又在他的機車內，找到一個手提音箱，裡面內藏兩把手槍和30發子彈。





海山分局偵查隊副隊長潘錫良：「全案詢後依違反槍砲彈藥，刀械管制條例，及毒品危害防制條例罪嫌，移送新北地檢署偵辦。」

嫌犯不知悔改，重操舊業，在出租套房暗藏槍毒，但短短不到3個月，就被員警強力掃蕩。





