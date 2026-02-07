刺青師藏槍又製毒！板橋民宅成喪屍煙彈分裝場 警霹靂攻堅逮5人

刺青師暗黑斜槓毒梟，民宅變喪屍煙彈工廠還藏改造槍。（圖 ／翻攝畫面）

新北市政府警察局海山分局日前接獲情資指出，板橋區陽明街一處民宅出入分子複雜，疑似暗中從事毒品分裝，甚至涉及俗稱「喪屍煙彈」的新興毒品製作。警方隨即展開蒐證行動，發現該處不僅為毒品分裝場，屋內更疑似藏有槍械，恐對社會治安造成重大威脅，因此立即報請檢察官指揮，成立專案小組偵辦。

經長時間跟監與蒐證，警方掌握具體事證後，於6日中午持搜索票，會同霹靂小組前往該處攻堅，行動過程順利，當場逮捕46歲張姓男子及其46歲許姓女友，並在屋內另查獲3名同夥，分別為35歲陳男、47歲林男及45歲林男，共計5人到案。

警方指出，張男為刺青師，過去即有毒品及槍砲前科，早在2012年便曾因涉嫌販售改造槍枝遭警方查獲。去年底，他與女友承租該處民宅同居，表面上生活單純，實際上卻將住處作為毒品分裝據點，涉嫌分銷依托咪酯（俗稱喪屍煙彈）及多種毒品，藉此牟取暴利。

警方搜索現場後，查扣依托咪酯原料、菸油成品與半成品共約300公克，依托咪酯煙彈11顆，另有安非他命與海洛因共13包、總重約200公克，以及多項製毒、分裝工具，數量驚人。更令人震驚的是，警方在搜索陳男機車時，於車廂內一只手提音響中，發現藏有改造手槍2把及子彈30顆。

對此，張男供稱，該批槍枝為10多年前自行改裝，因擔心被查獲，才暫時寄放在陳男機車內。警詢後，警方依違反毒品危害防制條例，將5人移送新北地檢署偵辦；另就製造、持有改造手槍部分，依法依違反槍砲彈藥刀械管制條例，將張男一併移送，持續向上溯源，擴大追查不法集團。

