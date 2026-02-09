刺青店縱火釀2死！嗆「出獄殺全家殺警」仍逃死 判無期定讞

許濸雄縱火燒死刺青店黃姓夫婦，判無期定讞。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 屏東刺青店的黃姓老闆，2023年間拒絕未預約的20歲男子許濸雄刺青，許男竟潑灑汽油在刺青工作室外之機車引火點燃，火勢速延燒至該工作室所屬之住宅，造成黃姓老闆夫婦死亡，許男被收押看守所還揚言「出獄要殺他全家、殺警察」，屏東地院國民法官一審判處無期徒刑，二審也維持。全案再上訴，最高法院今日駁回上訴定讞。

判決指出，20歲許男曾3度到屏東市黃姓夫婦經營的刺青工作室紋身，2023年10月27日因未預約被黃姓老闆拒絕，雙方發生口角不快，許男同月29日凌晨，騎車到加油站購買汽油，再轉往五金百貨行買火柴，到刺青工作室1樓朝大門外的2輛機車潑灑汽油並點燃，隨即火速離開現場。

廣告 廣告

黃姓老闆夫婦住在刺青店2樓，火勢阻擋2人逃生，28歲的陳姓闆娘、30歲的黃姓老闆逃生至該住宅5樓後側房間，消防人員據報後遂趕赴現場滅火，迅將黃姓老闆夫妻送醫救治，仍回天乏術，檢方偵辦後，將許嫌依殺人罪、放火燒毀現供人使用住宅未遂罪嫌起訴。

許男辯稱不知被害人夫婦住在樓上，當時只是要教訓一下對方，所以才燒機車報復，還說自己當時躁鬱症發作才犯案。但許男在看守所會客時曾揚言「出獄後要殺對方全家，要殺光出庭作證的證人」，家屬因此要求法院判處死刑，一審由屏東地院國民法官審理，最終判處無期徒刑。

檢方提上訴再度求處許死刑，高雄高分院審理後，仍維持無期徒刑。案件上訴，最高法院認為判決認事用法沒有違背法令之處，量刑妥適，駁回上訴而定讞。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

林宅血案沒有追訴期限制！40餘年未破 冷案中心列管調查

深夜驚魂！新北五股36歲男持刀搶劫超商 狂逃4小時後自行投案