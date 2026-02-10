記者朱俊傑、林昱孜／屏東報導

「刺青店雙屍」嫌犯確定逃死！老父痛失兒、媳悲吐：殺2人竟免死？（圖／翻攝畫面）

屏東市民享路某刺青工作室3年前慘遭縱火，黃姓老闆夫妻雙亡。最高法院昨日做出最終裁決，駁回上訴，維持一、二審原判，處以許姓兇嫌無期徒刑、褫奪公權終身，全案正式定讞。對此，死者父親相當無奈，認為應該要判死刑：「他殺了兩個人」。

回顧本案，2023年10月，19歲許姓男子攜帶汽油至刺青工作室縱火，導致黃姓老闆（30歲）及陳姓妻子（28歲）雙雙遭火吻送醫傷重不治。許男在羈押期間毫無悔意，不僅曾向父母表示「殺死他們有何錯？」，甚至在開庭時囂張嗆聲，威脅出獄後要「殺光全家」，冷血態度令人髮指。

屏東地方法院一審於2024年11月15日宣判，將許男依殺人罪，處無期徒刑、褫奪公權終身。二審高雄分院於2025年10月14日駁回上訴，維持原判決，案件又上訴到最高法院，駁回上訴，全案定讞。

對於冷血奪走兒子、媳婦性命，死者父親心碎表示，儘管提出上訴仍遭駁回，希望兇手能判死刑，「因為他殺了2個人」。他說，對台灣司法深感失望。但自己只是小老百姓，也沒有什麼話語權，原本對於司法能還給他們公道，但結果仍事與願違，相當無言。

