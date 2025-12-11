刺青男不明原因曝屍荒野…遺體腐敗難辨！只靠「紙皮食指」找出身分

社會中心／陳弘逸報導

新竹縣竹東鎮驚傳離奇死亡案，一名年約30歲男子，不明原因曝屍荒野，屍體嚴重腐敗。（示意圖／PIXABAY）

新竹縣竹東鎮驚傳離奇死亡案，一名年約30歲男子，不明原因曝屍荒野，屍體嚴重腐敗，直到近日才被路人發現；因遺體難辨身分，經檢警幾經蒐證、比對，才從僅有「薄如紙皮的右手食指」，以及身上殘存刺青等線索確認身分，初步排除他殺，已聯繫死者家屬，將解剖釐清死因。

據《聯合報》報導，竹東鎮居民發現浪犬跑往草叢深處，跟上前看，竟驚見灌木間有人體骨骸，嚇到趕快報案求助；警方獲報到場，即封鎖現場，並展開調查。

初步了解，因死者遺體嚴重腐敗，不易確認身分，最終只透過「薄如紙皮的右手食指」的右手食指皮膚，與殘存刺青等線索，經多次比對，才查出死者身分。

據悉，死者為30歲男子，曾因案件入監，依據過往監所建置的指紋檔案，確認身分，並聯繫家屬，初步研判，並無他殺嫌疑，為求慎重，將會解剖釐清死因。

