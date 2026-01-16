刺青、染髮挨轟自甘墮落！女星罕發長文「親揭心理創傷」 喊：放過我吧

記者王培驊／綜合報導

以紮實唱功打開知名度，並因參加《全明星運動會》累積高人氣的李芷婷，15日罕見在社群平台發布長文與影片，正面回應長期以來被貼上「黑化」、「走歪」、「自甘墮落」等標籤的無奈心情，情緒真摯直言：「放過我吧。」

李芷婷坦言，近年網路上頻繁出現的惡意評論，讓她感到相當疲憊，也在影片中直接反擊外界對「墮落」的定義。她無奈表示，自己所謂的「自甘墮落」，不過就是宅在家不出門、偶爾喝酒放空，「這樣就叫自甘墮落嗎？還是說你們認為染頭髮就是自甘墮落？刺青就是自甘墮落？」

李芷婷坦言，不少網友批評她「黑化、自甘墮落」。（圖／記者鄭孟晃攝影）

面對外界對她外型與生活狀態的指指點點，李芷婷並沒有否定過去的自己，也不否定現在的樣子。她在文中寫道，自己同樣喜歡年少時單純又充滿衝勁的模樣，也喜歡現在歷經一輪現實洗禮後，逐漸看清世界輪廓的自己。她形容，這些轉變並非崩壞，而是一路摸索、尋找自我的過程。

李芷婷也坦言，過去選擇刻意隱藏私生活，是因為害怕被放大檢視，以為只要專心呈現「歌手李芷婷」的一面，就能避開紛擾。但如今她改變想法，決定真誠說出心裡的聲音，「因為這是一個很容易被套上標籤的年代，我想替自己，也替身邊愛我的人辯駁一次。」

她進一步透露，一張專輯的實際製作期雖是一年多，但背後累積與準備卻長達三年，卻常被外界忽略努力爬起來的過程，只看到片段就下定論，讓她忍不住反問：「你們真的認識我嗎？真的有在關注我嗎？真的知道我是誰嗎？」

即便情緒低落、心裡痛苦，李芷婷仍未放棄對歌唱的熱愛。她表示，自己依然努力把歌唱好，唱給願意聽她歌聲的人，也希望有一天，能讓爸爸看到，女兒依舊是他記憶中那個熱愛舞台、閃閃發光的模樣。影片最後，李芷婷語氣沉重卻誠懇地說，她從未想要「報復社會」，只是想把音樂做好，「我頂多就想要報復我自己，放過我吧。」貼文曝光後，不少歌迷湧入留言替她打氣，力挺她沒有黑化，也鼓勵她繼續走在成為自己喜歡模樣的路上。

