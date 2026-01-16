刺青、染髮被罵自甘墮落？李芷婷沉重嘆「放過我吧」

李芷婷過去在《中國好聲音》表現亮眼。（圖／翻攝自李芷婷 臉書）

25歲歌手李芷婷因參加音樂選秀節目《2019中國好聲音》備受矚目，當時加入王力宏戰隊，憑藉高辨識度且張力十足的嗓音脫穎而出，深受導師與評審肯定，最終奪下總季軍，也讓她正式打開知名度。近日她罕見在社群平台發聲，透過影片與長文正面回應多年來被貼上的各種標籤。她坦言經常看到有人留言說她「黑化了」、「自甘墮落」，讓她相當痛苦，不滿開嗆：「你們真的認識我嗎？」

李芷婷在IG貼文中寫下這些年的心境轉變，表示自己同樣懷念年少時單純、充滿衝勁的模樣，也不否認過去因太早踏入演藝圈、尚未完全社會化，曾歷經一段迷惘、用各種方式尋找自我的過程。她提到，網路上時常有人翻出她小時候唱歌的影片，留言卻多半是「可惜她黑化了」、「走偏、走歪」、「自甘墮落」等評語，讓她相當無奈，直言：「哇，真的是好厲害的言論，那我覺得，你們真的認識我嗎？你們真的有在follow我的社群嗎？你們真的懂我是誰嗎？」

李芷婷表示，自己明明已經發行第二張專輯，仍有不少人緊抓過去的印象不放。她語氣激動地反問外界對「墮落」的定義，「我頂多的自甘墮落就是在家不出門，然後一直喝酒，這樣就叫自甘墮落嗎？」她也反諷，難道染頭髮、刺青就是外界口中的走歪，「是不是我就該遵守三從四德，每天打扮得清純又漂亮、清新脫俗，永遠符合大家心中期待，才不會被說是墮落？」

李芷婷是《中國好聲音2019》季軍。（唯有音樂提供）

李芷婷也在影片中提出更深層的反思，直言對一個人可以抱有期待，但如果這份期待已讓對方感到壓力沉重、身心俱疲，或許該重新把對方「當成一個人來看」，給予成長與喘息的空間。她感慨，外界往往停留在過去的印象，卻忽略了許多看不見的努力與改變，對她而言，「這不是一個犯了錯就沒有辦法挽回的世界」。

她無奈反問，是否非得做到毫無瑕疵、不做任何讓人不開心的事，才能被放過？自嘲表示這些年一邊承受輿論壓力，一邊面對家庭與生計等現實問題，自己其實沒有黑化，反而直言「我定性超他X好」，最後她也忍不住再次向外界喊話：「放過我吧，什麼時候要放過我？」

