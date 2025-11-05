刻劃東方人文手札，禪繞150坪自地自建奢華別墅
編輯 張若蓁│圖片提供 蒔築設計有限公司
小編帶你看好宅
自地自建可以說是將居家空間完全客製化，使家更貼近需求，150坪的自地自建透天別墅以雋永人文禪風為基底，佐以高級木材與石材細細堆疊人文感，猶如高級酒店般精緻。
入室玄關以木質搭配石材交織磅礡的氣勢，通往客廳的門以木質勾勒並於中段規劃金黃色石材製成的屏風，除了為可作為端景牆讓來者一覽屋主不凡的品味外，還可阻隔視覺，確保屋內隱私。客、餐、廚空間以質感的石材地坪圍塑大器的視覺，電視牆利用相似的選材與沙發背牆相互呼應，通透的櫃體設計串聯餐廚空間，增添互動性。因應居者興趣，於家中規劃吧檯、撞球間、麻將室與視聽室等娛樂性多功能空間，為居家生活增添不一樣的風采。
首間臥室將書桌、衛浴沿牆面規劃，並以床為中心規劃回字型動線，床頭背板添抹中式花窗語彙，將自然光線引入，明亮典雅。第二間臥室以溫潤木質佐以低彩度色彩，為居者提供舒適的休憩氛圍，並以電視牆為端景牆，在婉約的設計中隱隱透露著奢華感。
小編的最愛
工作室以低彩度色彩鋪陳，佐以中式花窗意象，延續人文禪風基底，營造易於專注的場域。
蒔築設計有限公司／朱皇蒔
地址：新北市中和區中原街78號9樓
電話：02-82282188
Email：shizhudesign@gmail.com
網站：http://www.szd.com.tw
專業室內設計裝潢網站 設計家｜SEARCHOME
其他人也在看
名門雅集｜美式風｜80坪
屋主是位企業主，非常重視四個孩子的教育，新家選址在台北知名文教區，因為精華地段新建案的稀缺性，屋主選擇了20年老華廈，並託付給我們進行改造。舊屋翻新就像是在「拆盲盒」，即便外觀看似良好，背後可能隱藏著管線老化、結構問題或漏水等意料之外的狀況，因此我們進行了嚴謹的高規格基礎工程翻新，確保入住後的舒適及耐用。幸福空間 ・ 2 小時前
打開格局想像 續寫起家厝新篇章
漏水、通風不佳的滄桑老屋，沉澱著屋主過往的情感與記憶。禾築國際設計以溫柔細膩的設計筆觸，輕輕喚醒空間裡被遺忘的美好，重新描繪出家的溫暖模樣，任其在時光長河中，細水長流、自在延續。幸福空間 ・ 2 小時前
35坪現代低奢飯店風中古屋，弧形天花化樑柱問題實現質感四口之家
35坪現代風中古屋，居住者為一家四口，屋主希望這個家能兼具質感與舒適感，因此在設計初期，設計師先協助他們釐清「真正想要的風格」在多樣的喜好與靈感之中，找出核心風格，再以專業手法平衡比例與層次，讓所有美好元素能彼此呼應，形成耐看且住得久的風景。整體風格以「現代低奢飯店風」為主軸，設計師透過材質的精選與線條的收斂，營造出高雅卻不失溫度的居家氣氛。主色調以木質為基底，輔以莫蘭迪藍與大理石紋作為視覺亮點。客廳的電視牆以大理石為核心，旁側以弧形修飾結合臥榻，陽光穿過木質百頁灑落一地，光影之間流動著家的柔軟節奏。設計家 ・ 1 天前
新北板橋16坪新成屋串連客、餐廳，像跳格子般一步一步放大小宅尺度
居住在新北市板橋區的一家三口，他們未來的新家是一間室內坪數 16 坪的新成屋。設計團隊細緻梳理屋主一家人的生活需求，重塑空間佈局，釋放公領域的尺度感，並以簡約清新的設計語彙，淬鍊出北歐風的純粹氛圍，讓小宅坪效瞬間放大，日常起居也更顯輕盈自在。設計家 ・ 1 天前
影/詐騙45億！太子集團豪乳助理「15萬交保」露齒燦笑
柬埔寨「太子集團控股」因涉跨國詐騙洗錢遭美國檢調起訴，檢警昨天（4日）查扣集團在台資產，總額逾45億元，拘留25名人，其中有11人移送北檢複訊，檢方複訊後諭知主嫌王昱棠等9人交保，其中包括太子集團主席陳志的陸籍親信李添，在台灣的助理劉純妤，她以15萬交保開心離開北檢。中天新聞網 ・ 18 分鐘前
準鳳凰威力挑戰強颱！「1原因」北轉機率增高 路徑曝光恐直撲台灣
原本在關島附近的熱帶擾動90W，於今（4）日增強為熱帶性低氣壓TD29，中央氣象署預估，可能在今明2天就會生成為今年第26號颱風「鳳凰」。對此，氣象粉專表示，準鳳凰強度不排除可能達到強颱，且在周遭環境及另一波冷高壓影響下，北轉機率增高，極有可能直撲台灣東部。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
鳳凰颱風生成在即！專家示警恐直撲台灣 強度上看強颱
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署今（4）日最新觀測指出，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓TD29持續發展中， […]引新聞 ・ 23 小時前
黃明志躲2天投案！雪碧深夜再發聲 曝謝侑芯生前最後對話：起雞皮疙瘩
台灣網紅謝侑芯猝死，馬來西亞籍歌手黃明志捲入命案，大馬警方4日通緝命案中的關鍵人物黃明志。黃明志失聯2天後，今（5）日凌晨現身警局投案。謝侑芯摯友雪碧4日深夜再發聲自清，強調與黃明志只是普通朋友，也曝光謝侑芯生前與她的最後對話。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
世界大賽史上最狂G7！冠軍機率9度劇烈變動 創歷史紀錄
2025年世界大賽第七戰成為棒球史上最瘋狂的比賽之一。洛杉磯道奇與多倫多藍鳥激戰至延長賽才分出勝負，這是大聯盟史上僅第三次出現「冠軍戰決勝場進入延長局」的情況。最終，道奇以一記罕見的雙殺守備結束比賽，奪下隊史第二連霸，也讓這場大戰注定被載入史冊。鏡報 ・ 1 天前
「鳳凰」強度上看強颱！ 專家警告：非常接近台灣東部
中央氣象署預估，今年第26號颱風「鳳凰」將於明（5）日生成！氣象專家林得恩提醒，目前位於西北太平洋的熱帶性低氣壓（TD29）發展條件相當有利，不僅有高度機率發展為颱風外，強度甚至可能達到「中颱至強颱」等級。中天新聞網 ・ 1 天前
馬斯克大膽預言！5年內手機、App全面消失
[NOWnews今日新聞]美國億萬富豪馬斯克（ElonMusk）近年將他個人的企業焦點轉到AI，近日馬斯克針對AI發展做出大膽預測，認為未來5～6年內，智慧型手機與應用程式（App）都會被AI取代，手...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
護理師曝王子陪粿粿看診內幕！傻眼喊：我們不是出氣筒，性別趴洩端倪
近日一名護理師也在Threads上發文，曾遇到王子陪同粿粿看診，更曝光對兩人的印象直呼傻眼。造咖 ・ 1 天前
粿王「美國行」最新鐵證曝光！他「1舉動」藏不住
娛樂中心／江姿儀報導男星范姜彥豐日前指控粿粿與男星王子（邱勝翊）有不正當男女關係，王子發文道歉認了「（與粿粿）超過了朋友間應有的界線」，1日粿粿回應時也認了「與王子有踰矩行為」。兩人過去出遊、貼文的甜蜜對話也被網友們挖出，其中粿粿與王子「美國行」，竟被網友直擊，2人同遊鐵證曝光。民視 ・ 2 天前
粿王之旅曝光！王子回眸粿粿畫面被拍，網笑：以為出國就安全？
近日更有中國網友在小紅書曝光照片，指出早在今年3月底，就曾於美國聖地牙哥巧遇王子與粿粿同行造咖 ・ 1 天前
范姜彥豐、粿粿結局？律師預言「三輸」：難複製Andy老師 曝唯一贏家
藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變風波持續延燒。在范姜彥豐日前公開指控她婚內出軌男星王子（邱勝翊）後，粿粿於1日發布長達17分鐘的影片親自回應，承認與王子有「踰矩的行為」，對此表達歉意。對此，就有律師分析，此事件最終恐形成「三輸案件」，唯一贏的就是吃瓜群眾。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
醫界王陽明三婚也撐不住？Alice刪光合照 社群徹底斷聯醫美圈傳「又離了」
據《鏡週刊》報導，有讀者爆料Alice自今年以來頻繁出國旅遊，造訪美國、沖繩、峇里島與上海等地，發文時更不乏「從今天開始的每一天都只會越來越好」、「向前走就會看到光」等字句，語氣間透露出獨自面對人生新篇章的氛圍。另外，自去年4月起，賴弘國的IG再無Alice身影。兩人...CTWANT ・ 18 小時前
黃明志認和謝侑芯共度一夜！酒店曝光座落金三角區 一晚萬元景觀絕佳
IG擁有53萬粉絲追蹤的31歲網紅謝侑芯，擁有甜美外型與傲人身材，因曾任護理師被封為「護理系女神」。她上月在國外工作時猝逝，卻爆出馬來西亞歌手黃明志捲入此案。他坦承跟謝侑芯一起過夜，現場也被搜出壯陽藥、毒品。隨著案情受到注目，兩人過夜的高級酒店也曝光。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子二度發聲「坦承錯誤」公開致歉 律師點5關鍵：精神值得讚賞
據了解，范姜彥豐日前在社群公開指控，表示妻子與王子互動「超越朋友界線」，指出今年3月底兩人赴美旅遊返台後，妻子態度明顯轉變，甚至傳出「人未離婚就搬進王子家」的消息。消息曝光後，引起各界熱議，甚至有媒體報導指出，范姜彥豐早已委託徵信社蒐證，疑似掌握文字、照片...CTWANT ・ 4 小時前
說謊成性？黃明志控「救護車遲到1小時」 馬國衛生部：26分鐘抵達
「護理系女神」謝侑芯日前赴馬來西亞工作，卻不幸傳出在飯店猝逝，死因疑點重重。警方指出，黃明志當時也在現場，雖他否認吸毒，但尿檢顯示對4毒品呈陽性反應。而日前他指控救護車遲到將近1小時，但馬國衛生部隨即駁斥此說法，強調救護車在26分鐘內就抵達現場施救。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
富商辣妹交纏亡「案發前砸數萬買7毒品」！與女藥頭關係也很極樂
台北市信義區一處高級豪宅上個月25日驚傳雙屍命案，37歲創投公司身價高達9億的CEO陳姓男子與25歲曾姓女子被發現陳屍豪宅內，疑似因施用多種毒品過量喪命。檢警破解陳男的手機後，發現他二度染毒後向一名37歲清秀女藥頭購毒，案發前至少買了7種毒品，還花了數萬元，陳男也是藥頭的大咖客戶。進一步追查發現更發現，陳姓富商與女藥頭的關係也不單純，因為女藥頭會極力的滿足陳男購毒需求，部分交易不收錢，當作招待旅遊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前