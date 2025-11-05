刻劃東方人文手札，禪繞150坪自地自建奢華別墅

編輯 張若蓁│圖片提供 蒔築設計有限公司

自地自建可以說是將居家空間完全客製化，使家更貼近需求，150坪的自地自建透天別墅以雋永人文禪風為基底，佐以高級木材與石材細細堆疊人文感，猶如高級酒店般精緻。



入室玄關以木質搭配石材交織磅礡的氣勢，通往客廳的門以木質勾勒並於中段規劃金黃色石材製成的屏風，除了為可作為端景牆讓來者一覽屋主不凡的品味外，還可阻隔視覺，確保屋內隱私。客、餐、廚空間以質感的石材地坪圍塑大器的視覺，電視牆利用相似的選材與沙發背牆相互呼應，通透的櫃體設計串聯餐廚空間，增添互動性。因應居者興趣，於家中規劃吧檯、撞球間、麻將室與視聽室等娛樂性多功能空間，為居家生活增添不一樣的風采。



首間臥室將書桌、衛浴沿牆面規劃，並以床為中心規劃回字型動線，床頭背板添抹中式花窗語彙，將自然光線引入，明亮典雅。第二間臥室以溫潤木質佐以低彩度色彩，為居者提供舒適的休憩氛圍，並以電視牆為端景牆，在婉約的設計中隱隱透露著奢華感。



工作室以低彩度色彩鋪陳，佐以中式花窗意象，延續人文禪風基底，營造易於專注的場域。

