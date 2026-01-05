刻意或自然？媒體人：民眾黨2026地方佈局剛好「太陽等距」！

記者李鴻典／台北報導

布局2026地方選舉，前台灣民眾黨主席柯文哲近日陪黨籍立委張啓楷參拜嘉義市城隍廟；民眾黨主席黃國昌則有意挑戰新北市長。資深媒體人羅友志今（5）天指出，不知道是不是刻意的，還是自然形成…民眾黨2026地方佈局剛好「太陽等距」！

柯文哲近日陪黨籍立委張啓楷參拜嘉義市城隍廟。（圖／翻攝畫面）

羅友志指出，柯文哲為何挑「嘉義市」，理由是「嘉義是民主聖地」。這當然也是環境要素，嘉義市傳統上很搖擺，藍綠無，全部都執政過。尤其開山祖師，嘉義媽祖婆「許世賢」也是醫生出身，這些元素，確實話題不少…

可是，嘉義市不是話題中心，為何能量仍在的柯文哲要選擇這稍微冷僻的地方呢？羅友志分析，走出台北，當然是一種可能。

羅友志也提到，當他把地圖攤開的時候，發現目前三顆太陽-黃國昌、高虹安、柯文哲，如果加上經營中部很深的蔡壁如，剛好「太陽等距」…（如果蔡壁如可以回歸中心的話⋯⋯）

只差南高屏了，這樣，除了東部，整個台灣民眾黨都有訊息中心…羅友志說，這樣佈局，是巧合嗎？

