刻意製造擦撞！陸運將3個月「碰瓷」逾20次 騙9萬遭刑拘

大陸四川成都市公安局交通管理局19日公布一起計程車司機涉嫌詐騙案件，駕駛員吳某在3個月內連續製造交通事故逾20次，透過保險理賠及私下和解方式，累計詐取2萬餘元人民幣（約9萬元新台幣）。該名司機已於18日因涉嫌詐騙罪遭警方刑事拘留。

一名計程車司機 3個月內連續製造交通事故逾20次。 （圖／翻攝《紅星新聞》）

《大象新聞》20日報導，近日成都交警在動態排查交通事故異常數據時發現這輛計程車，進一步調查顯示，吳某自今年9月起，每次事故均以「對方操作不當引發剮蹭」為由，迅速與當事人或保險公司達成賠付協議。警方調閱監控畫面後發現，部分事故發生前，該計程車有明顯加速行為，碰撞即將發生時又大力煞車，且車輛均為輕微損傷。

網約車司機涂先生向媒體表示，今年9月下旬他為閃避三輪車而變道，在確認左後方車位間隙足夠的情況下，仍遭一輛計程車撞擊。他說:「下車後雙方拍照留證並向交警求助，最後判定我全責。」對方聲稱營運車輛停運需支付誤工費，修車需要2至3天，最終涂先生賠付1600元人民幣（約7100元新台幣）選擇私了。

市民李女士也有類似遭遇，她在雙流機場送客點前路段變換車道時，判斷左後方計程車距離夠遠，卻依然被對方撞到。李女士表示:「當時時間緊急，交警定責後選擇私了賠了對方800元人民幣（約3500元新台幣）。」多名受害者均稱，當時並未意識到遭遇「碰瓷」。

成都交警二分局民警劉梓涵指出，辦案民警對該車近期事故逐一排查，透過「分組盯梢」方式持續追蹤調查，收集固定交通事故發生時的影片、保險理賠等證據。警方成立專案組深入研判情報線索，發現該車短時間內交通事故頻率存在明顯異常。

成都交警表示，將依託「專業+機制+大數據」警務模式，以交通事故、保險理賠數據為核心，建立健全大數據分析模型，完善「碰瓷」案件「吹哨」預警機制，持續梳理同類案情嫌疑車輛和駕駛員。警方呼籲網約車、巡遊計程車經營平台及運輸企業，應定期為駕駛人員開展法治教育與安全教育，針對多次發生交通事故的駕駛人強化動態監管。

